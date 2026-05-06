Organización Marítima Internacional retomó el debate para reducir las emisiones marítimas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional acordó nuevas reuniones y grupos de trabajo para avanzar hacia un consenso global sobre la reducción de emisiones.

La Organización Marítima Internacional retomó las negociaciones para alcanzar un consenso global sobre la reducción de emisiones del transporte marítimo internacional.

Durante la reunión de su Comité de Protección del Medio Marino en Londres, el organismo también aprobó nuevas medidas para combatir la contaminación marina, reforzar el control de emisiones y avanzar en la protección de los océanos.

Una de las conclusiones fue restablecer el consenso sobre las emisiones procedentes del transporte marítimo mundial, al tiempo que dio la voz de alarma sobre los riesgos ambientales en el estrecho de Ormuz y adoptó nuevas medidas para reducir la contaminación atmosférica en el Atlántico nororiental.

Al clausurar el periodo de sesiones, celebrado del 27 de abril al 1 de mayo de 2026 en Londres, el Secretario General de la OMI, el panameño, Arsenio Domínguez, señaló que se ha retomado el rumbo sobre el tema de las emisiones de carbono, pero admitió que aún falta más camino para tener una decisión al respecto y pidió mantener la confianza en el tema.

Cerca de 100 delegaciones debatieron en la Organización Marítima Internacional la adopción de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo, dentro del llamado Marco de emisiones netas nulas. Durante las discusiones se presentaron diversas propuestas para avanzar hacia un acuerdo global.

Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional. Cortesía OMI

Las negociaciones continuarán en dos reuniones interperiodos previstas para septiembre y noviembre de 2026, y el comité tiene previsto sesionar de nuevo el 4 de diciembre.

Además, aprobó una nueva zona de control de emisiones en el Atlántico nororiental, reforzó las medidas contra la basura plástica marina y avanzó en la creación de normas obligatorias para el transporte de pélets de plástico. También adoptó cambios al convenio sobre agua de lastre para proteger los ecosistemas marinos y continuó el desarrollo de políticas para reducir el ruido submarino generado por los buques.

El comité igualmente condenó los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz por los riesgos de contaminación marina que representan y acordó seguir evaluando sus posibles impactos ambientales.