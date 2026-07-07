Otra falla en planta de Cobre Panamá desestabilizó la red eléctrica regional, hasta México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una nueva falla en la planta Cobre Panamá desencadenó un evento en cascada que comprometió la estabilidad del Sistema Eléctrico Regional (SER), provocó la salida de operación de la línea de interconexión entre México y Guatemala y obligó a ejecutar cortes automáticos de carga en Centroamérica para evitar un apagón de mayores proporciones, según un informe preliminar del Ente Operador Regional (EOR). Esto ocurrió el pasado viernes 3 de julio.

El incidente se registró a las 8:58 a.m. (hora de Centroamérica) y fue controlado en poco más de 10 minutos, tras la activación de los sistemas automáticos de protección y las maniobras coordinadas entre los operadores de los sistemas eléctricos de la región.

De acuerdo con el EOR, a las 9:06 a.m. se restableció la interconexión entre México y Guatemala y, seis minutos después, a las 9:12 a.m., el Sistema Eléctrico Regional volvió a operar con normalidad y recuperó la totalidad de la carga afectada.

Se trata de un nuevo evento de este tipo asociado a la planta de Cobre Panamá en poco más de un mes. El pasado 25 de mayo, la salida inesperada de una de las unidades de generación eléctrica de la mina provocó un apagón que afectó a miles de clientes en Panamá y también repercutió en la red regional de transmisión.

Un informe preliminar del Centro Nacional de Despacho (CND) concluyó que la pérdida súbita de cerca de 148 MW generó un fuerte desbalance en el sistema, activó esquemas automáticos de protección en varios países de Centroamérica y ocasionó la apertura de la interconexión eléctrica entre Guatemala y México.

Con respecto al más reciente incidente, el informe preliminar señala que el evento comenzó con la pérdida de 131 MW de generación en la planta Cobre Panamá. De forma simultánea, salió de operación la línea de transmisión de 400 kilovoltios (kV) México-Guatemala, en el tramo Tapachula-Los Brillantes, tras activarse un esquema automático de protección por bajo voltaje.

Como consecuencia, la potencia que circulaba hacia el nodo de Los Brillantes aumentó de aproximadamente 270 MW a 463 MW, generando un desbalance entre la oferta y la demanda de electricidad en el Sistema Eléctrico Regional.

Esto provocó que la frecuencia de la red descendiera hasta 59.14 hertz (Hz), un nivel que activó los mecanismos de protección del sistema.

📣#EORreporta Síntesis de evento ocurrido en el #SER a las 8:58am de este día. A continuación más detalles: pic.twitter.com/cZr9iOvyz9 — EOR (@EOR_energia) July 3, 2026

Para preservar la estabilidad de la red, el EOR activó la Etapa I del Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia, lo que implicó la desconexión de 292 MW de carga en distintos puntos de la región. Según el organismo, esta medida evitó una interrupción de mayor magnitud en los países que integran el mercado eléctrico regional.

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