‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La renovación de la cinta costera y la Calzada de Amador vuelve a la mesa. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó una licitación pública por $26.1 millones —precio de referencia— para el mantenimiento integral de estos espacios clave del frente costero de Ciudad de Panamá, una de las zonas más transitadas por peatones, deportistas y turistas.

El proyecto contempla trabajos en pavimento, aceras, ciclovías, iluminación, paisajismo y mobiliario urbano en las tres etapas de la cinta costera, así como en la vía hacia Amador, sitio que también es conocido como el Causeway. El objetivo, de acuerdo al gobierno, es recuperar el nivel de servicio de esa área turística y recreativa.

Reacciones en redes

Las opiniones no se hicieron esperar. Entre los comentarios ciudadanos destacan llamados a la calidad y a la fiscalización:

“Yo creo que deberían también publicar en qué consiste esa renovación de ambos lugares, para ver si los millones valen la pena. ¿por qué no ponen unos trenes pequeños que vayan y vengan a ambos lugares, así no se satura el área de carros”, comentó el usuario Samuel Him Moran.

“Por favor, hagan hospitales y escuelas. Dios santo, trabajen para el pueblo. Hay muchas necesidades”, dijo Idalidis Herrera.

“Los hospitales sin medicinas, escuelas cayéndose y las calles llenas de huecos. Este gobierno solo busca cosas que beneficien a las empresas de los amigos”, escribió Natanael Rivas.

“Cuánto se van a robar en esa renovación”, expresó Tomas Lasso en Instagram.

“Si van a gastar 26 millones, que quede algo bien hecho: ciclovías anchas, árboles bien plantados y buen alumbrado”, comentó otra usuario.

“Ojalá sea un frente costero digno para caminar o correr, no solo pensado para carros”, escribió otro lector.

Oportunidad urbana… si se ejecuta bien

Especialistas y usuarios coinciden en que una intervención adecuada puede reforzar la imagen de Panamá como destino turístico, mejorar la movilidad activa y elevar la calidad de vida urbana. Pero advierten los riesgos habituales: sobrecostos, retrasos, diseño vehicular por encima del humano y ausencia de mantenimiento una vez inaugurado.

Los puntos que más exige la ciudadanía: diseño que considere peatones, ciclistas y accesibilidad universal, transparencia total en la adjudicación, supervisión técnica estricta durante la obra y compromiso real de mantenimiento a largo plazo.

Los posibles costos

De acuerdo al pliego de cargo, el precio de referencia de la licitación del proyecto es de $26.1 millones.

El costo por sector fue dividido de la siguiente manera:

- Servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la Calzada de Amador: $6 millones.

- Servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la cinta costera – etapa I y II: $11.2 millones.

- Servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la cinta costera - etapa III y Mirador del Pacífico: $8.9 millones.