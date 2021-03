Oye bien, para aprender a nadar

CONTENIDO PATROCINADO

Me encontré una divertida y aleccionadora obra de teatro portátil para oír en el celular, que me atrapó rápidamente. Se trata de la vida íntima de varios personajes que sueñan con salir a flote mientras nadan en la marea de las finanzas personales. Es un podcast atinadamente llamado ‘Que no te lleve la corriente’, y oyéndolo, identifiqué rápidamente al ‘guardián de la bahía’, el profe Jorge, quien por medio de historias sobre banca y conocimientos financieros va guiando a los actores (que podríamos ser tú o yo) a salir de la corriente, que en este caso, son todas esas situaciones que enfrentamos día a día con el dinero: como olas que van y vienen, algunas nos divierten en la playa, pero otras, nos impiden regresar a la arena cálida y segura.

Hoy día, tan importante como tener buena señal en el celular o tener internet para respirar, la educación financiera es vital. Y es que no hay nada en nuestro entorno que facilite nuestro buen vivir que se encuentre libre de un intercambio monetario. Sea un emprendimiento soñado, la maestría que tenemos en mente, pagar la hipoteca, o simplemente planear las vacaciones, para todo eso es necesario planificarse financieramente. Entonces, llegan estos maravillosos personajes con sus alegrías e incertidumbres que por medio de una serie de 5 episodios producidos por Longitud de Onda para Banco General, nos cuentan sus historias cotidianas que se entrelazan con el foco común de querer mejorar y organizar su economía personal.

¿Sabes qué son los gastos fijos y los gastos variables? bueno, si eres un emprendedor y estás leyendo esto, te conviene comenzar a oír la explicación en el podcast #1, pues a la hora de querer saltar de un empleo a crear un negocio propio, como lo añora Laura (que quiere dejar su trabajo estable en un hotel para ser emprendedora en el negocio del catering fresco y orgánico) más vale tener un presupuesto aterrizado con los pros y contras que le esperan en su vida como profesional independiente.

En cada situación narrada por los personajes la marea los bambolea. Ellos nadan para llegar a la orilla, pero la corriente intentara jalarlos. Entonces es hora de pensar en apalancarse con el impulso o los remos de los bancos. Previamente, el profe Jorge le ha comentado a la clase que hay una triada importante: ahorro, inversión y crédito. El ahorro lo inicias tú, conteniendo un antojo y guardando el dinero. De ese ahorro, se desprende la inversión que está muy relacionada a planificar unas finanzas sanas, y como tercera opción están los préstamos hechos para caso, necesidad o crecimiento.

En cada podcast hay una reflexión escondida, que entre situaciones formales e informales, llenas de las alegrías o incertidumbres de los personajes, nos van inyectando la curiosidad por saber qué pasará, y a medida que se desarrolla la mini serie, vamos adquiriendo conocimientos de inteligencia financiera.

Entonces, es hora de saber que hace mucho tiempo, en siglos lejanos, algunos naufragaron, hasta que aprendieron a apalancarse cuando aparecieron los bancos, desde antes de la época de Colón, cuando unos agentes muy similares ayudaron a financiar emprendimientos, compras de tierra y viajes expedicionarios.

Con datos curiosos, como saber que los bancos que ahora vemos en cada esquina vieron la luz en el siglo XVII, historias de templarios que llegaron a tener un networking gigantesco para expedir cartas de crédito, y orfebres de Londres que desde los años 1600 guardaron el oro de sus clientes para luego convertirse en tenedores de riqueza y hacer préstamos a otros, nos iremos empapando de los términos que usa la banca y que a veces oímos complicados, pero que no lo son.

Así, el profe Jorge ya no solo te va a tirar el salvavidas al mar, te enseñará a subirte a la tabla de surf, a navegar tu propio bote para ¡Que no te lleve la corriente! Oye este exquisito y alegórico podcast, aderezado de la cultura panameña con situaciones que has vivido, con la buena noticia de que puedes salir a flote.

El podcast Que no te lleve la corriente se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Casts, Breaker, Overcast, CastBox y en el siguiente link: https://anchor.fm/bancogeneral