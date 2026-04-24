Pago del Cepanim se hará de forma escalonada: MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que se programarán citas para que los beneficiarios acudan a retirar los certificados entre junio y agosto.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó este viernes 24 de abril, que el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) se realizará de manera escalonada debido a la gran cantidad de personas que deben recibirlos.

“El pago es escalonado porque como son tantas personas, a cada uno se le tiene que entregar físicamente, lamentablemente, porque es un documento que además es negociable. Así que no puede ser de forma digital”, dijo Chapman desde la Casa del Dr Belisario Porras en Las Tablas, recinto que será transformado en museo.

Chapman detalló que, en los próximos meses, aproximadamente en junio, se programarán citas para que las personas puedan retirar su certificado a lo largo del día.

Además, aclaró que, aunque los certificados no vencen este año, “la diferencia que usted reciba el certificado en julio o en agosto no tiene mayor diferencia”.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló sobre el proceso de registro para el Cepanim.



"Tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores, se hicieron las inversiones adecuadas para… pic.twitter.com/d83h53zn4z — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

El ministro adelantó que se espera que para finales del tercer trimestre, o principios del cuarto, “todo el mundo que se haya personado al ministerio, para recibir su certificado, tenga su instrumento y lo pueda, ya sea quedarse con él, esperar sus vencimientos, o inclusive lo puede vender, si lo quiere hacer líquido de forma inmediata”.

Si debes realizar la solicitud del CEPANIM para un familiar fallecido, ahora puedes hacerlo de forma digital, clara y segura desde https://t.co/0ojQzsEm1v.



Te compartimos un tutorial con el paso a paso: ingresa a la plataforma, regístrate con tus datos, completa la información… pic.twitter.com/pswf1vZroP — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 21, 2026

El Cepanim reconoce el pago de intereses acumulados por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenido entre 1972 y 1983 que se dejó de pagar a los beneficiados en ese momento.

El registro para los beneficiarios directos o familiares comenzó el pasado 20 de abril con algunas fallas en la plataforma web del MEF. Hasta el jueves se habían registrado 100,000 personas de un total de 425,000 que se esperan. EL MEF estima que se entregarán entre $250 millones y $300 millones en certificados