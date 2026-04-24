Panamá, 24 de abril del 2026

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    A jubilados y beneficiados

    Pago del Cepanim se hará de forma escalonada: MEF

    Este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que se programarán citas para que los beneficiarios acudan a retirar los certificados entre junio y agosto.

    Katiuska Hernández
    Pago del Cepanim se hará de forma escalonada: MEF

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó este viernes 24 de abril, que el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) se realizará de manera escalonada debido a la gran cantidad de personas que deben recibirlos.

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    “El pago es escalonado porque como son tantas personas, a cada uno se le tiene que entregar físicamente, lamentablemente, porque es un documento que además es negociable. Así que no puede ser de forma digital”, dijo Chapman desde la Casa del Dr Belisario Porras en Las Tablas, recinto que será transformado en museo.

    Chapman detalló que, en los próximos meses, aproximadamente en junio, se programarán citas para que las personas puedan retirar su certificado a lo largo del día.

    Además, aclaró que, aunque los certificados no vencen este año, “la diferencia que usted reciba el certificado en julio o en agosto no tiene mayor diferencia”.

    El ministro adelantó que se espera que para finales del tercer trimestre, o principios del cuarto, “todo el mundo que se haya personado al ministerio, para recibir su certificado, tenga su instrumento y lo pueda, ya sea quedarse con él, esperar sus vencimientos, o inclusive lo puede vender, si lo quiere hacer líquido de forma inmediata”.

    El Cepanim reconoce el pago de intereses acumulados por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenido entre 1972 y 1983 que se dejó de pagar a los beneficiados en ese momento.

    El registro para los beneficiarios directos o familiares comenzó el pasado 20 de abril con algunas fallas en la plataforma web del MEF. Hasta el jueves se habían registrado 100,000 personas de un total de 425,000 que se esperan. EL MEF estima que se entregarán entre $250 millones y $300 millones en certificados

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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