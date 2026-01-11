Pago total de impuestos tendrá 10% de descuento en la anualidad, anuncia la Alcaldía de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá anunció un descuento del 10% en el pago de la anualidad para los contribuyentes que cancelen la totalidad de sus impuestos durante el mes de enero de 2026, como parte de una estrategia para incentivar el cumplimiento tributario.

De acuerdo con la información divulgada, el beneficio aplica exclusivamente para negocios y publicidad, y podrá gestionarse de manera digital a través de la plataforma Alcaldía Digital, que centraliza los trámites municipales.

Para acceder al descuento, los contribuyentes deben presentar su declaración jurada, generar la liquidación correspondiente y verificar que esta refleje correctamente el descuento del 10% antes de efectuar el pago.

La Alcaldía detalló que, una vez generada la liquidación, los usuarios podrán realizar el pago utilizando cualquiera de los métodos disponibles, como banca en línea, cajeros automáticos, Alcaldía Digital y todos los centros de recaudación de la Alcaldía.

Reiteraron también que el descuento solo se otorgará por el pago completo de la anualidad y dentro del período establecido, por lo que exhortaron a los contribuyentes a realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos.