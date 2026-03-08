Países del Pacífico sur buscan fortalecer la supervisión pesquera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la reunión anual de la Comisión de la Organización Regional de Orientación Pesquera del Pacífico Sur, que se realizó en Panamá, se concluyó que se fortalecerán las herramientas para la supervisión de la actividad, entre otras acciones.

Se lograron acuerdos en la pesquería de jurel, que continúan fortaleciendo su manejo dentro del marco de trabajo de la Comisión.

De igual forma, se registraron avances en la gestión de la pesquería de calamar, mediante la adopción de medidas precautorias orientadas a reducir el esfuerzo pesquero.

También se resaltó que la reunión permitió dar pasos importantes para reforzar el monitoreo, control y transparencia en las actividades pesqueras, incluyendo la adopción de estándares para el monitoreo electrónico, una herramienta clave para fortalecer la gestión y supervisión de las pesquerías en la región.

“Panamá se honra haber sido anfitrión de este importante encuentro internacional, agradece a todas las delegaciones participantes por su compromiso, espíritu de cooperación y trabajo constructivo”, destacó el director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).