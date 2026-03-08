Panamá, 08 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reunión

    Países del Pacífico sur buscan fortalecer la supervisión pesquera

    Henry Cárdenas P.
    Países del Pacífico sur buscan fortalecer la supervisión pesquera
    Encuentro regional sobre pesca. Cortesía

    En la reunión anual de la Comisión de la Organización Regional de Orientación Pesquera del Pacífico Sur, que se realizó en Panamá, se concluyó que se fortalecerán las herramientas para la supervisión de la actividad, entre otras acciones.

    Se lograron acuerdos en la pesquería de jurel, que continúan fortaleciendo su manejo dentro del marco de trabajo de la Comisión.

    De igual forma, se registraron avances en la gestión de la pesquería de calamar, mediante la adopción de medidas precautorias orientadas a reducir el esfuerzo pesquero.

    También se resaltó que la reunión permitió dar pasos importantes para reforzar el monitoreo, control y transparencia en las actividades pesqueras, incluyendo la adopción de estándares para el monitoreo electrónico, una herramienta clave para fortalecer la gestión y supervisión de las pesquerías en la región.

    “Panamá se honra haber sido anfitrión de este importante encuentro internacional, agradece a todas las delegaciones participantes por su compromiso, espíritu de cooperación y trabajo constructivo”, destacó el director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Con 20 abogados en planilla, la AMP buscaba un traslado por $1.2 millones para pagar asesoría externa. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Viceministra Lilibeth Cárdenas es designada nueva directora de la Senniaf. Leer más
    • En vivo: Panamá vs. Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Leer más