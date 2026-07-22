Panamá acumula $61,526.8 millones en deuda pública

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El saldo de la deuda pública disminuyó $344.8 millones, o 0.6%, frente a mayo. Al cierre de junio, el EMBIG indicador que mide la prima de riesgo de Panamá se ubicó en 115 puntos básicos, por debajo del promedio de América Latina de 268 puntos.

La deuda pública de Panamá cerró junio de 2026 con un saldo de $61,526.8 millones, lo que representó una disminución de $344.8 millones, equivalente a 0.6%, frente a los $61,871.6 millones registrados al cierre de mayo, según el reporte mensual publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El documento detalla que durante junio se registró un desembolso de $180.5 millones mediante Letras del Tesoro. Sin embargo, este incremento fue compensado por una variación cambiaria de $294.3 millones que redujo el saldo, además de las amortizaciones realizadas durante el mes. Entre estas últimas figuran $120.9 millones en Letras del Tesoro, $98.8 millones correspondientes a organismos multilaterales, $5.1 millones de deuda bilateral y $6.2 millones con la banca comercial externa.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado en varias oportunidades que la estrategia del gobierno es reducir el ritmo de crecimiento de la deuda, aunque admitió que es inevitable que siga en ascenso.

Ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman. LP/Anel Asprilla

“Muchos dicen: ‘Bueno, la deuda panameña sigue en ascenso’.Sí, seguirá aumentando, pero cada año menos. ¿Hubiésemos podido detener el crecimiento de la deuda? Sí. Pero el crecimiento de la deuda hubiese conllevado despedir a decenas de miles de personas del sector público y cortar subsidios, incluyendo no solamente los que van directamente en ayuda monetaria a la gente, sino también los de electricidad, combustible, el tanquecito de gas y, en fin, todo eso en el transporte público”, sostuvo Chapman el 1 de julio en el marco del inicio de las sesiones de ordinarias de la Asamblea Nacional.

En un año, la deuda pública aumentó en $5,229.2 millones, o 9.3%, al pasar de $56,297.6 millones en junio de 2025 a $61,526.8 millones al cierre de junio de 2026.

Al comparar junio de 2024, cuando el saldo se situaba en $51,812 millones, justo cuando cerró el anterior gobierno de Nito Cortizo e inició en julio el de José Raúl Mulino, el incremento acumulado durante los primeros dos años del actual gobierno alcanza $9,714.8 millones, equivalente a 18.75%.

Detalle de la deuda

El informe de la deuda del MEF al cierre de junio indica que los Bonos Globales continúan representando la principal fuente de endeudamiento público de Panamá, con un saldo de $31,096.7 millones, equivalente a aproximadamente 50.5% del total de la deuda.

Le siguen los préstamos con organismos multilaterales, que alcanzaron $9,825.1 millones, o cerca de 16%, y la banca comercial, con $9,692.4 millones, que representa alrededor de 15.8% del saldo total.

En el mercado interno, el saldo de los Bonos del Tesoro se ubicó en $3,864.2 millones, mientras que las Letras del Tesoro representaron $2,683.2 millones y las Notas del Tesoro, otros $2,628.7 millones. A estos compromisos se suman $1,002.9 millones con bancos oficiales, $732.7 millones de deuda bilateral y $0.9 millones de financiamiento privado.

En cuanto al servicio de la deuda externa durante junio, los pagos a organismos multilaterales ascendieron a $170.3 millones, mientras que los compromisos con la banca comercial externa totalizaron $18.9 millones y los pagos relacionados con acreedores bilaterales fueron de aproximadamente $5.31 millones.

Por el lado de la deuda interna, se efectuaron pagos por alrededor de $121 millones en Letras del Tesoro, $20 millones en Notas del Tesoro, $40.4 millones en Bonos del Tesoro y $9.2 millones correspondientes a bancos oficiales.

El economista Carlos Araúz advirtió que “la deuda va a seguir subiendo” y que, bajo la estructura actual, será difícil frenar su crecimiento sin cambios de fondo.

Señaló que el país necesita una reconfiguración de pasivos y activos, además de una reforma tributaria y fiscal profunda e integral.

Aunque reconoció que el endeudamiento no está aumentando al mismo ritmo que en la administración anterior, insistió en que el desafío sigue siendo contener el costo financiero y evitar que el pago de intereses termine presionando aún más las finanzas públicas.

Economista Carlos Araúz.

Araúz sostuvo que el control de la deuda pasa necesariamente por “austeridad, control de gastos y rendición de cuentas”, acompañado de una mayor ejecución de la inversión pública.

A su juicio, Panamá debe mantener el foco en recuperar el grado de inversión y mejorar la percepción de las calificadoras de riesgo, con el objetivo de que la prima de riesgo siga bajando y el costo financiero no termine abrumando al país. También planteó que el presupuesto 2027 debe contener el gasto administrativo y, al mismo tiempo, acelerar la inversión productiva y la ejecución de proyectos.

¿Cómo se comportaron los títulos de Panamá?

El informe de deuda pública del MEF también señala que durante junio disminuyeron los precios de los títulos de deuda internacional más líquidos de Panamá, mientras que sus rendimientos aumentaron en promedio 5 puntos básicos frente a mayo.

Los instrumentos colocados en el mercado local siguieron una tendencia similar, con una caída en precios y un incremento promedio de 6 puntos básicos en sus rendimientos.

Al cierre de junio, los rendimientos de los títulos panameños continuaron ubicándose por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (UST), considerados la referencia de menor riesgo. El diferencial responde a la prima adicional que exigen los inversionistas para mantener deuda panameña frente a instrumentos estadounidenses.

Otro de los indicadores utilizados para medir la percepción de riesgo de la deuda soberana es el EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global). Este indicador mide el diferencial de rendimiento, expresado en puntos básicos, entre los instrumentos de deuda pública de un país y los títulos de referencia de Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. Mientras menor sea el EMBIG, menor es la prima de riesgo que exige el mercado para invertir en la deuda del país; un nivel más alto implica una mayor percepción de riesgo.

Al cierre de junio, el EMBIG de Panamá se situó en 115 puntos básicos, por debajo del promedio de América Latina, de 268 puntos, y del indicador global, situado en 217 puntos básicos. También se ubicó por debajo de México, con 202 puntos; Colombia, con 190 puntos; y Brasil, con 177 puntos. Dentro de los países incluidos en la comparación, únicamente Perú, con 109 puntos, y Chile, con 84 puntos, registraron un diferencial inferior al de Panamá.

Esto coloca a Panamá con el tercer EMBIG más bajo entre los seis países latinoamericanos mostrados en el informe, lo que indica que, pese al aumento registrado en los rendimientos de sus bonos durante junio, la prima de riesgo exigida por los inversionistas se mantiene considerablemente por debajo del promedio regional, lo que pone al país en una posición favorable.