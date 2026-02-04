Panamá, 04 de febrero del 2026

    Panamá adjudica más de 200 millones de dólares en Letras del Tesoro a doce meses

    EFE
    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este miércoles que se adjudicaron unos 204,7 millones en la primera subasta de Letras del Tesoro a 12 meses correspondiente a 2026, una operación que “refleja el sólido apetito de los inversionistas”.

    En la subasta, que tenía un monto inicial de 50 millones de dólares, Panamá recibió ofertas por $364.2 millones, equivalentes a más de siete veces el monto “anunciado, confirmando la profundidad y dinamismo del mercado local”, según la cartera de Economía.

    Finalmente, Panamá adjudicó $204.7 millones del monto final, compuesta por $162.65 millones en ofertas competitivas y no competitivas, $37.9 millones en pago de intereses preferenciales y una segunda vuelta de $4.15 millones.

    El precio de corte se ubicó en 95.52%, superior al de la subasta previa, mientras que el rendimiento promedio ponderado fue de 4.53%, 33 puntos básicos por debajo del registrado en diciembre de 2025. A este nivel, se adjudicó el 44.6% de las ofertas competitivas recibidas, según el comunicado.

    El MEF destacó que los resultados se “refuerzan la estrategia de fortalecimiento del mercado local de capitales, respaldada por la evolución favorable de la economía panameña, el aumento de la credibilidad de la política fiscal y el firme compromiso con la disciplina en la gestión de la deuda pública”.

    Asimismo, la cartera de Economía señaló que “esta operación contribuye a una reducción del saldo de la deuda pública por $105.7 millones”.

    El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2.7% en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

    El Gobierno mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4% en el 2025. El PIB se expandió un 4.4% en el primer semestre del año pasado 2025, en relación con el mismo lapso del 2024, impulsado por el Canal interoceánico, de acuerdo con las estadísticas de la Contraloría General panameña.

