Panamá afirma que relaciones con China han mejorado y las retenciones de buques siguen a la baja

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se está a la espera de la activación de un contrato marítimo bilateral.

Las relaciones con China “han mejorado”, aseguró este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien dio por superado el conflicto diplomático que provocó un alarmante pico de retenciones de barcos nacionales en puertos asiáticos meses atrás.

Señaló que Panamá se encuentra a la espera de la entrada en vigor de la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo con la República Popular China.

“Eso es un asunto técnico. Cuando se negoció la operación marítima, entiendo que se concluyó a satisfacción. Estamos esperando que entre en vigencia”, declaró el canciller.

Las mesas de negociación técnica se concretaron en julio pasado, cuando una delegación oficial panameña viajó a China para rescatar el convenio bilateral que nació en 2018 y fue ampliado en 2021.

Este tratado estratégico otorga ventajas tarifarias y portuarias exclusivas a la marina mercante panameña, con uno de los registros de naves más grande del mundo.

La mesa de negociación se dio en medio de una crisis comercial iniciada en enero de 2026, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión de casi 30 años que mantenía el conglomerado hongkonés CK Hutchison (Panama Ports Company) en las terminales de Balboa y Cristóbal.

Puerto de Balboa. Imagen tomada en marzo de 2026. LP Alexander Arosemena

La salida de la empresa asiática desató acusaciones de supuesta injerencia por parte de Estados Unidos y una inmediata respuesta de las autoridades portuarias chinas, que elevaron drásticamente las inspecciones y bloqueos a naves de bandera panameña.

Normalización de las relaciones diplomáticas

Las misiones diplomáticas enviadas por Panamá reflejaron un impacto positivo en las estadísticas portuarias del Tokyo MOU. En julio, la cifra de retenciones se desplomó a solo 24 naves, un contraste radical frente a los 140 buques sancionados en junio.

El canciller Martínez-Acha resaltó que hoy en día los números de detenciones están incluso por debajo del promedio histórico registrado antes de la controversia, aunque según los registros de Tokyo MOU, en el mismo periodo, julio, de 2025, las retenciones fueron 19.

Lo cierto es que, en lo que va de agosto, solo se han registrado tres retenciones, versus las 17 que se dieron en agosto del año pasado.

Al ser consultado directamente sobre si la crisis con Pekín ha sido resuelta, el jefe de la diplomacia panameña respondió de forma contundente: “Puedo decir que sí”.

Como muestra del restablecimiento de la paz política, el canciller recibió formalmente en el palacio de la Cancillería al nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de China en Panamá, Zhang Xiangyan, quien se encuentra a la espera de presentar sus credenciales oficiales ante el mandatario José Raúl Mulino.

A pesar del optimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores admitió con cautela que los flujos generales de inversión extranjera directa de origen chino y las actividades comerciales compartidas todavía registran niveles tímidos que se sitúan por debajo del histórico regular, una secuela económica que el nuevo acuerdo marítimo busca revertir a corto plazo.