Panamá, 24 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reporte de la ATP

    Panamá alcanzó los 2.38 millones de visitantes internacionales hasta octubre de 2025

    Entre enero y octubre de 2025, Panamá registró 5,455.5 millones de balboas en ingresos por turismo, 9.3% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que la ocupación hotelera promedio se situó en 56 %, según cifras preliminares.

    Katiuska Hernández
    Panamá alcanzó los 2.38 millones de visitantes internacionales hasta octubre de 2025
    Un grupo de turistas visitó la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Isaac Ortega

    Panamá recibió 2.38 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento de 7.1 % frente al mismo periodo de 2024, cuando ingresaron 2.22 millones de personas, de acuerdo con cifras preliminares del informe estadístico de la Contraloría General de la República y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

    Del total de visitantes, alrededor de 1.89 millones fueron turistas que pernoctaron en el país, lo que significó un aumento de 10.9% en comparación con 2024.

    En contraste, los pasajeros en tránsito y excursionistas sumaron 266,480, una disminución de 13.6% interanual. Los pasajeros de cruceros alcanzaron 226,740, con un crecimiento de 6.9% respecto al año anterior.

    El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como el principal punto de ingreso, al concentrar 1.82 millones de visitantes, equivalentes al 77% del total, con un aumento de 8.9% frente a 2024.

    Le siguieron los puertos de cruceros con 226,740 visitantes (9% del total), la frontera de Paso Canoas con 81,316 (3%) y otros puertos con 251,678 visitantes, estos últimos con una caída de 2.4% interanual.

    Panamá alcanzó los 2.38 millones de visitantes internacionales hasta octubre de 2025
    Aeropuerto de Tocumen. Internet

    En términos económicos, el informe detalla que el ingreso de divisas por turismo entre enero y octubre de 2025 fue de $5,455.5 millones, sin incluir el transporte internacional, lo que representó $465.7 millones más que en el mismo periodo de 2024, para un crecimiento de 9.3%.

    El informe de la ATP revela que el tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá es de aproximadamente 8 días y está gastando en promedio por estadía un total de $2,284 y diariamente unos $285 en promedio.

    Por regiones, los visitantes que ingresaron por Tocumen provinieron principalmente de América del Sur (36.4%) y América del Norte (28.1%), seguidos de Europa (13.7%) y América Central (11.5%). El mayor crecimiento interanual se registró en América Central (20.7%) y América del Norte (9.4%), según el documento oficial.

    Las cifras, catalogadas como preliminares, confirman una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido del turismo en Panamá durante los primeros diez meses de 2025, impulsada principalmente por el aumento de turistas que pernoctan y el dinamismo del tráfico aéreo internacional.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo. Leer más
    • Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión. Leer más