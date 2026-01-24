Panamá alcanzó los 2.38 millones de visitantes internacionales hasta octubre de 2025

Exclusivo Suscriptores

Entre enero y octubre de 2025, Panamá registró 5,455.5 millones de balboas en ingresos por turismo, 9.3% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que la ocupación hotelera promedio se situó en 56 %, según cifras preliminares.

Panamá recibió 2.38 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento de 7.1 % frente al mismo periodo de 2024, cuando ingresaron 2.22 millones de personas, de acuerdo con cifras preliminares del informe estadístico de la Contraloría General de la República y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Del total de visitantes, alrededor de 1.89 millones fueron turistas que pernoctaron en el país, lo que significó un aumento de 10.9% en comparación con 2024.

En contraste, los pasajeros en tránsito y excursionistas sumaron 266,480, una disminución de 13.6% interanual. Los pasajeros de cruceros alcanzaron 226,740, con un crecimiento de 6.9% respecto al año anterior.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como el principal punto de ingreso, al concentrar 1.82 millones de visitantes, equivalentes al 77% del total, con un aumento de 8.9% frente a 2024.

Le siguieron los puertos de cruceros con 226,740 visitantes (9% del total), la frontera de Paso Canoas con 81,316 (3%) y otros puertos con 251,678 visitantes, estos últimos con una caída de 2.4% interanual.

Aeropuerto de Tocumen. Internet

En términos económicos, el informe detalla que el ingreso de divisas por turismo entre enero y octubre de 2025 fue de $5,455.5 millones, sin incluir el transporte internacional, lo que representó $465.7 millones más que en el mismo periodo de 2024, para un crecimiento de 9.3%.

El informe de la ATP revela que el tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá es de aproximadamente 8 días y está gastando en promedio por estadía un total de $2,284 y diariamente unos $285 en promedio.

Por regiones, los visitantes que ingresaron por Tocumen provinieron principalmente de América del Sur (36.4%) y América del Norte (28.1%), seguidos de Europa (13.7%) y América Central (11.5%). El mayor crecimiento interanual se registró en América Central (20.7%) y América del Norte (9.4%), según el documento oficial.

Las cifras, catalogadas como preliminares, confirman una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido del turismo en Panamá durante los primeros diez meses de 2025, impulsada principalmente por el aumento de turistas que pernoctan y el dinamismo del tráfico aéreo internacional.