Panamá, 15 de abril del 2026

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    En vivo: Panamá analiza el futuro de Venezuela como destino de inversión

    El conversatorio pone el foco sobre el potencial de la inversión en Venezuela, impulsado en gran medida por la reactivación del sector petrolero, junto a sus desafíos estructurales y el papel de Panamá como plataforma regional para canalizar capitales.

    Katiuska Hernández
    En vivo: Panamá analiza el futuro de Venezuela como destino de inversión
    Eduardo Fortuny, director de Fortuny y Asociados, exvicepresidente de BNH Casa de Bolsa y especialista en gestión de portafolios de alto rendimiento. LP/Alexander Arosemena

    El renovado interés por Venezuela como destino de inversión es el eje central del conversatorio “Venezuela: retos, oportunidades y perspectivas de inversión”, organizado por La Prensa junto a AV Securities y Hamilton Reserve Latam, en un contexto regional marcado por cambios económicos y nuevas oportunidades de capital.

    Durante el encuentro, expertos se analizarán los retos para que ese país logre el crecimiento económico sostenido y las oportunidades de negocios e inversiones en sectores estratégicos como el energético.

    El panel está integrado por Eduardo Fortuny, director de Fortuny y Asociados, exvicepresidente de BNH Casa de Bolsa y especialista en gestión de portafolios de alto rendimiento; Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, con enfoque en transición energética y descarbonización; y Antonino Ciulla, managing director y socio en AV Securities Inc., con más de 20 años de experiencia en gestión patrimonial y estrategias de inversión en América Latina.

    Los expertos abordarán el concepto de un “ecosistema económico dual”: por un lado, un repunte del producto interno bruto (PIB) y apertura a la inversión extranjera; y por otro, limitaciones en materia de seguridad jurídica, infraestructura y claridad regulatoria.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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