En vivo: Panamá analiza el futuro de Venezuela como destino de inversión

El renovado interés por Venezuela como destino de inversión es el eje central del conversatorio “Venezuela: retos, oportunidades y perspectivas de inversión”, organizado por La Prensa junto a AV Securities y Hamilton Reserve Latam, en un contexto regional marcado por cambios económicos y nuevas oportunidades de capital.
Durante el encuentro, expertos se analizarán los retos para que ese país logre el crecimiento económico sostenido y las oportunidades de negocios e inversiones en sectores estratégicos como el energético.
El panel está integrado por Eduardo Fortuny, director de Fortuny y Asociados, exvicepresidente de BNH Casa de Bolsa y especialista en gestión de portafolios de alto rendimiento; Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, con enfoque en transición energética y descarbonización; y Antonino Ciulla, managing director y socio en AV Securities Inc., con más de 20 años de experiencia en gestión patrimonial y estrategias de inversión en América Latina.
Los expertos abordarán el concepto de un “ecosistema económico dual”: por un lado, un repunte del producto interno bruto (PIB) y apertura a la inversión extranjera; y por otro, limitaciones en materia de seguridad jurídica, infraestructura y claridad regulatoria.