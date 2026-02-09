Panamá anuncia recompra de deuda y queda autorizada a emitir bonos por hasta $6,000 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este lunes 9 de febrero el inicio de una operación para recomprar parte de la deuda pública de Panamá colocada en bonos internacionales, como parte de su estrategia de manejo de pasivos.

De acuerdo con la información oficial, la recompra busca reducir el pago de intereses en el tiempo y disminuir el saldo total de la deuda, mediante una reorganización de los compromisos financieros del país.

El MEF indicó que la recompra se realizaría con recursos provenientes de una posible emisión de nuevos bonos internacionales, con plazos aproximados de 8 y 12 años, sujeto a las condiciones de mercado.

Autorización para emitir hasta $6,000 millones

En paralelo, en la Gaceta Oficial de este lunes se publicó el Decreto de Gabinete N.° 11 del 11 de febrero de 2025, mediante el cual el Consejo de Gabinete había autorizado al MEF a emitir títulos valores de deuda pública, conocidos como bonos globales, por un monto de hasta $6,000 millones.

Según el decreto, estos recursos estaban dirigidos a financiar el presupuesto general del estado correspondiente a la vigencia fiscal 2025 y/o futuras vigencias, así como para realizar operaciones de manejo de deuda, incluyendo recompras, canjes, refinanciamientos, cancelaciones, prepagos o redenciones de deuda interna o externa.

Se conoció que es hasta ahoraque el Gobierno encuentra que las condiciones del mercado son favorables para empezar con las nuevas emisiones.

El documento también establece que el cupón, vencimiento y demás condiciones financieras de los bonos serán definidos al momento de la emisión, según las condiciones del mercado.