Panamá anuncia segunda veda del camarón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La medida regirá del 1 de septiembre al 11 de octubre de 2026 y prohíbe la captura de camarones marinos en todo el país. Comercios y productores deberán contar con permisos para almacenar, vender o transportar el producto.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) anunció el segundo período de veda del camarón de 2026, que comenzará a las 12:01 a.m. del 1 de septiembre y se extenderá hasta las 12:00 mediodía del 11 de octubre.

Durante ese período estará prohibida la captura de camarones marinos de cualquier especie en toda la República de Panamá.

También se prohíbe transportar camarones de cualquier origen sin el correspondiente Salvoconducto de Veda del Camarón, expedido por la ARAP y con un costo de $5.00.

La disposición incluye el transporte de nauplios y postlarvas.

La entidad explicó que establecimientos comerciales, centros de acopio, plantas procesadoras, fincas de cultivo, intermediarios y demás personas o empresas vinculadas con la comercialización del camarón deberán contar con un Certificado de Inspección Ocular para mantener, vender, comercializar o almacenar el producto durante la veda.

Los interesados tienen hasta el 31 de agosto para solicitar la inspección ocular; entre el 1 y el 4 de septiembre se aplicará una multa de $50 a quienes realicen el trámite fuera de plazo y desde el 5 de septiembre ya no se recibirán solicitudes.

La ARAP indicó que la veda busca permitir la reproducción de la especie y contribuir a la sostenibilidad del recurso pesquero. Durante estas semanas, la institución, con apoyo de otras entidades, realizará inspecciones y acciones de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las restricciones.