Panamá aplaza uso obligatorio de bioetanol en gasolinas previsto para abril 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Secretaría Nacional de Energía resolvió suspender la implementación obligatoria del uso de bioetanol anhidro en mezclas con gasolinas en Panamá, cuya entrada en vigencia estaba programada para el 1 de abril de 2026.

La decisión, adoptada mediante una nueva resolución este 25 de marzo, deja sin efecto la Resolución No. MIPRE-2024-0010789 de 27 de marzo de 2024, que había postergado inicialmente la aplicación del programa y establecía un inicio progresivo con una mezcla del 5% en áreas específicas de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

De acuerdo con lo expuesto en el documento oficial, la medida responde a que el país no cuenta con las condiciones técnicas, regulatorias ni de mercado necesarias para garantizar una ejecución eficiente y sostenible del Programa de Biocombustibles.

Entre los factores señalados se encuentran la falta de desarrollo suficiente en la siembra y cosecha de la materia prima requerida, así como la necesidad de adecuaciones en la infraestructura para la producción nacional de bioetanol anhidro, en las terminales de almacenamiento donde se realizarían las mezclas y en la cadena de comercialización para el manejo de la gasolina oxigenada.

La Secretaría explicó que durante reuniones con representantes de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), empresas importadoras y distribuidoras de combustibles, así como compañías propietarias de terminales de almacenamiento, se manifestó disposición para respaldar el programa, pero también preocupación por los plazos previstos ante la falta de ajustes legales e inversiones necesarias.

El documento señala que se mantiene pendiente en la Asamblea Nacional una propuesta de ley que contempla reformas para garantizar la adecuada ejecución del programa, por lo que se concluyó que para abril de 2026 no estarían dadas las condiciones para iniciar el proceso.

La resolución establece que la Secretaría Nacional de Energía definirá en el futuro, mediante un “nuevo acto administrativo motivado”, el cronograma y las condiciones para la implementación del bioetanol anhidro.

Además, se indicó que la Comisión de Coordinación y Seguimiento deberá realizar evaluaciones y diagnósticos relacionados con los biocombustibles en el sector energético durante la etapa de preparación.