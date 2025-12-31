Panamá apuesta por convertirse en destino cinematográfico internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá se consolida como un nuevo polo de atracción para la industria cinematográfica internacional. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que el sector audiovisual generó en 2025 más de 25 millones de dólares en inversión, impulsado por la llegada de 31 producciones internacionales al país.

Moltó anunció que en 2026 se reforzarán las políticas de promoción para convertir a Panamá en un destino líder de filmación en América Latina.

“Cada producción que elige a Panamá no solo genera empleos y dinamiza la economía local, sino que también proyecta la imagen del país ante el mundo”, señaló Moltó durante la presentación de resultados del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El ministro explicó que las filmaciones internacionales han tenido un impacto directo en el turismo, el empleo y los servicios locales, y que se trabaja junto a la Oficina de Cine del MICI y el ministerio de Cultura para crear un plan integral de incentivos audiovisuales, con el fin de atraer más producciones extranjeras en 2026.

“No hay ninguna razón por la que Panamá no pueda alcanzar los niveles de inversión que tiene República Dominicana, que hoy ronda los 400 millones de dólares en el sector audiovisual. Tenemos dos océanos, miles de islas y una conectividad única; todo está a menos de una hora. Panamá es un destino natural para la industria del cine”, enfatizó Moltó.

Según el MICI, los resultados del 2025 reflejan una tendencia positiva de inversión productiva, con más de 310 millones de dólares movilizados a través del programa de inversionistas calificados, además de un crecimiento récord en las exportaciones nacionales.

Dentro de ese panorama, el cine y la producción audiovisual emergen como uno de los nuevos motores de crecimiento económico y promoción internacional del país.

Para 2026, el Gobierno proyecta fortalecer la atracción de producciones audiovisuales mediante un marco regulatorio más ágil, la digitalización de permisos y la promoción internacional del país como hub cinematográfico y creativo en la región.

Con paisajes naturales, infraestructura moderna y un creciente ecosistema de servicios, Panamá se perfila como el escenario perfecto para el cine, la televisión y las plataformas de streaming globales.