Panamá apunta a déficit fiscal menor al 4% del PIB, un hecho que podría impactar a mercados y calificadoras

Reducir el déficit fiscal significa que un país mejora el equilibrio entre ingresos y gastos, ya sea gastando menos, recaudando más o ambas cosas, y disminuye la necesidad de endeudamiento, lo que reduce los pagos de intereses futuros.

Panamá habría cerrado el año fiscal 2025 con un déficit del sector público no financiero por debajo del 4% del producto interno bruto (PIB), superando la meta establecida por el Gobierno, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF.

El déficit fiscal se refiere a la diferencia negativa entre los ingresos que recibe el Estado y el gasto público que ejecuta en un periodo determinado. Cuando el Gobierno gasta más de lo que recauda, debe cubrir ese faltante con endeudamiento.

En su intervención en la sesión “Estabilidad Macro, Deuda y Espacio Fiscal para Sostener la Confianza”, Chapman destacó que este logro es resultado de una estrategia de disciplina fiscal que combina control del gasto y fortalecimiento de los ingresos, tras el aumento de la deuda pública en el gobierno anterior.

La deuda pública pesa, y mucho. Esta creció 73% en cinco años. Desde 2019 hasta diciembre de 2024, la deuda de Panamá aumentó en $22,718 millones, alcanzando un total de $53,737 millones al cierre de 2024.

El actual Gobierno se había fijado como meta reducir el déficit fiscal a 4% del PIB para 2025 y continuar el ajuste hasta 3.5% en 2026, como parte de una estrategia gradual de consolidación fiscal orientada a estabilizar la deuda pública.

Ahora, Chapman asegura que la meta se alcanzó y se superó, lo cual espera sea un buen mensaje para el mercado y para las calificadoras de riesgo. Adelantó que el dato oficial se conocerá en las próximas semanas, sin atarse a una fecha específica.

De cara a 2026, Chapman destacó que Panamá apunta a alcanzar un superávit primario por primera vez en casi 15 años, mediante un ajuste gradual y sostenible que fortalece la credibilidad del país ante inversionistas y organismos multilaterales.

Durante su participación en el foro, el ministro resaltó la relevancia del evento como un espacio continental que posiciona a Panamá en el escenario global de toma de decisiones.

“Más allá de las cifras, este encuentro busca transformar el interés internacional en beneficios concretos para los ciudadanos, como empleo estable y bienestar”, enfatizó Chapman.

En la sesión participaron la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya; la ministra de Finanzas y Servicio Público de Jamaica, Fayval Williams; el ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Rogelio Posada; y como moderador, el exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín.