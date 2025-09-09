Panamá, Argentina, Perú y Brasil impulsan el tráfico aéreo

En julio de 2025, el tráfico aéreo en América Latina y el Caribe alcanzó los 42.8 millones de pasajeros transportados, un aumento interanual del 4.4% frente al mismo mes de 2024, equivalente a 1.8 millones de viajeros adicionales.

El informe mensual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) detalla que las aerolíneas con base en la región lideraron por segundo mes consecutivo la expansión mundial, con un crecimiento del 7.2%.

Entre enero y julio la región movilizó en total a 279.9 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 3.7% frente al mismo periodo de 2024.

Destacó en julio el crecimiento del mercado aéreo en Panamá que se ubicó entre los países de mayor dinamismo, al registrar un alza del 9% en su tráfico total de pasajeros, impulsado por el movimiento intrarregional (+10%) y con Norteamérica (+5%).

Las rutas más destacadas fueron Panamá–San José (+21%), Panamá–Punta Cana (+27%), Panamá–El Salvador (+22%) y Panamá–Guatemala (+15%).

Argentina también encabezó el crecimiento porcentual con un 11% interanual, alcanzando un récord histórico en julio, mientras que Perú reportó un alza del 8.6% y Brasil registró su quinto mes consecutivo de máximos históricos en tráfico doméstico, sumando 9 millones de pasajeros.

“Que las aerolíneas latinoamericanas registren un crecimiento interanual del 7.2% en julio —el más alto a nivel mundial por segundo mes consecutivo— refleja no solo la fortaleza de nuestra industria, sino también la confianza de los viajeros en la conectividad que ofrece la región”, señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.

En contraste, México y Colombia mostraron crecimientos más moderados, mientras que Chile y Ecuador registraron avances marginales. El Caribe y Centroamérica, por su parte, mantuvieron un ritmo positivo, con República Dominicana, Jamaica y Costa Rica entre los mercados más dinámicos.