Panamá asume el control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo de la Corte Suprema

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, asumió el rol de líder del equipo técnico que guiará el proceso de transición en los puertos de Balboa y Cristóbal, tras la publicación en la Gaceta Oficial del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de dos terminales de contenedores.

Zubieta ofreció su primera conferencia de prensa como coordinador del equipo técnico, junto a la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, y el director de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Flores.

Allí se explicaron los pasos a seguir desde el punto de vista operativo y laboral, mientras que el Ministerio de la Presidencia emitía este lunes 23 de febrero el Decreto Ejecutivo No. 23 de 2026, mediante el cual el Estado panameño ordena la ocupación temporal de los bienes muebles y activos de Panamá Ports Company en los puertos de Balboa y Cristóbal.

El decreto faculta a la Autoridad Marítima de Panamá para tomar control de grúas, vehículos y sistemas tecnológicos, garantizando así la continuidad operativa de las terminales bajo el argumento de interés social urgente.

Asimismo, se instruye a diversos ministerios asegurar la seguridad de las instalaciones, la protección de los derechos laborales de los trabajadores y la realización de inventarios legales.

El decreto ordena acciones específicas a diversos ministerios:

Ministerio de Trabajo: Debe garantizar el pago de prestaciones laborales y la continuidad laboral de los trabajadores portuarios.

Ministerio de Seguridad Pública: Debe brindar apoyo para garantizar el acceso a los puertos y la seguridad de las operaciones.

Ministerio de Economía y Finanzas: junto con la Contraloría General, debe realizar un inventario y avalúo de todos los bienes existentes en las instalaciones.

El proceso de transición tendría una duración de 18 meses, periodo en el que la AMP debe convocar a un acto público para adjudicar formalmente la concesión de Balboa y Cristóbal.

Información en desarrollo...