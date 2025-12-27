Panamá atrajo más de 2.14 millones de visitantes y captó $4,916 millones en 9 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá registró entre enero y septiembre de este año 2.14 millones de visitantes internacionales y una captación de $4,916.7 millones en divisas, impulsando de forma directa la actividad del sector turístico confirmado por turoperadores, hoteles y restaurantes, entre otras actividades que aportaron al crecimiento económico en el país.

De acuerdo con cifras preliminares de la Contraloría General de la República, difundidas por la Autoridad de Turismo de Panamá, el flujo de visitantes entre enero y septiembre aumentó 5.7% en comparación con el mismo período de 2024 cuando totalizaban 2.03 millones de personas, mientras que los ingresos por turismo crecieron 9%, lo que representa $405.4 millones adicionales para un total de al menos $4,916.7 millones.

El número de turistas, definidos como aquellas personas que permanecen en el país desde un día hasta menos de 12 meses, sumó 1.71 millones, lo que significó un crecimiento de 10.1% con respecto a los 1.55 millones de los 9 meses del año 2024.

El flujo de pasajeros de cruceros totalizó en el acumulado de 9 meses 203,267 personas, mostrando un ligero aumento del 0.9%.

En el caso de los pasajeros de tránsito y excursionistas, que son aquellos que no pernoctan y cuya estadía es menor a un día, se reportó un total de 234,274 de enero a septiembre, lo que significa una disminución del 15.7% respecto al año anterior.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se consolidó como el principal punto de entrada, concentrando el 76% del total de visitantes, con 1.64 millones de personas, un incremento de 7.7% frente al año anterior. También se registraron aumentos en la frontera de Paso Canoas y en los puertos de cruceros, aunque en menor proporción.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen moviliza más de 55 mil pasajeros diarios. Cortesía

En específico, en la frontera de Paso Canoas se recibieron 74,488 visitantes (4% de participación), un leve incremento del 0.7% en nueve meses.

En los puertos de Cruceros que representan el 9% de las entradas, se registraron 203,267 pasajeros y en otros puertos se reportaron 230,087 visitantes (11% del total), lo que supone una baja del 2.1%.

Crucero de Royal Caribberan en Colón.

Los datos del INEC difundidos por la Autoridad de Turismo de Panamá, indican que enero fue el mes con mayor flujo en Tocumen (199,957), mientras que marzo experimentó una caída del -2.2% en ese mismo puerto. Por su parte, la frontera de Paso Canoas tuvo un pico de crecimiento porcentual en abril (35.3%)

Este mayor dinamismo turístico se reflejó en el desempeño de la actividad de hoteles y restaurantes, que registró un crecimiento en el tercer trimestre de 2025 de 9.9% en su valor agregado, explicado por el aumento en los servicios de expendio de alimentos y bebidas, así como en el hospedaje, producto de la mayor entrada de turistas al país.

Plaza Catedral en el Casco Antiguo de ciudad de Panamá. LP/Elysée Fernández

En términos acumulados, esta categoría económica presentó un incremento de 5.9% entre enero y septiembre.

Las estadísticas oficiales también muestran que el turista permanece en Panamá en promedio ocho días, con un gasto estimado de $2,289 por estadía, equivalente a $286 diarios.

Según cifra preliminares correspondientes a los hoteles de Panamá, en el periodo de enero a septiembre 2025, el porcentaje de ocupación se sitúa alrededor de un 57.7%

¿De donde vienen los turistas?

El flujo de visitantes internacionales muestra tendencias variadas según su origen geográfico:

• América del Sur: Es la región líder con el 36.1% de participación (591,445 visitantes), lo que representó un crecimiento de 4.4% y Colombia es el mercado más fuerte con 243,311 llegadas.

• América del Norte: Aportó el 28.5% de los visitantes internacionales que ingresaron a Panamá, con un crecimiento del 8.3%. Estados Unidos lidera este bloque con 366,825 visitantes, seguido de México (62,220) y Canadá (38,291).

• Europa: Representa el 13.8% del total de los visitantes internacionales y creció un 5.1%. España sigue siendo el principal emisor europeo con 57,821 turistas, seguida de Francia y Alemania.

• América Central: Fue la región con mayor crecimiento porcentual, con un aumento del 20.9%, liderada por Costa Rica con 59,625 visitantes.

• Otras Regiones: Las Antillas crecieron un 9.6%, Asia un 8.8% y África un 13.2%.