Panamá avanza hacia su adhesión a la Organización Hidrográfica Internacional

Tras una reunión en Mónaco, sede de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), Panamá continúa su proceso de incorporación al organismo.

La adhesión de Panamá se encuentra respaldada por la Ley 479 del 14 de agosto de 2025, publicada en Gaceta Oficial, que aprueba la incorporación del país al Convenio de la OHI (Mónaco, 1967). Luego de ello, la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) envió la nota oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores, que será la encargada de transmitir el instrumento de adhesión al Principado de Mónaco.

El encuentro contó con la participación de Ana Helena Altamirano, cónsul general de Panamá en Marsella, y Alexander de Gracia, subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quienes mantuvieron conversaciones bilaterales para ultimar los detalles de la adhesión del país. La delegación panameña incluyó también a Yanytzel Duarte, segunda secretaria del consulado.

Según Alexander de Gracia, el subadministrador de la AMP, “el procedimiento final es ágil: basta con una nota del Gobierno de Panamá al Gobierno de Mónaco para que la membresía sea automática, sin necesidad de trámites adicionales”.

La coordinación de la representación panameña ante la OHI estará a cargo de la AMP y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes gestionarán conjuntamente las responsabilidades y compromisos derivados de la adhesión.

Con la incorporación al organismo, Panamá se compromete a aplicar lo establecido en el Convenio SOLAS de la Organización Marítima Internacional, que asegura la navegación mediante servicios hidrográficos adecuados, y también en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos), que regula el uso de cartas náuticas para la delimitación marítima y fronteriza. A su vez, se impulsará la creación del Comité Nacional de Coordinación Hidrográfica y se fortalecerá el Servicio Hidrográfico Nacional.

Beneficios estratégicos

De acuerdo con la entidad, entre las ventajas de formar parte de la OHI se encuentran la alta rentabilidad de la inversión hidrográfica, el fortalecimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (SDI) y contribuciones al desarrollo de la economía azul.

Se anticipa que la adhesión permitirá una mayor eficiencia en operaciones portuarias, disminución de riesgos y más seguridad en las maniobras. Asimismo, se proyectan ingresos adicionales por la venta de cartas náuticas impresas y electrónicas (ENCs), que podrán actualizarse con mayor frecuencia.

La membresía también garantizará a Panamá representación internacional de alto nivel, ya que los países con mayor tonelaje, como el nuestro, acceden automáticamente a un escaño en el Consejo de la OHI, fortaleciendo su voz en la gobernanza hidrográfica global.