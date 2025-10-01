Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por segundo año consecutivo, el café producido en la Finca Janson, ubicada en Volcán, Chiriquí, fue protagonista en el triunfo de los mejores baristas del mundo.

En esta edición, Keisuke Honma, de la empresa japonesa Saza Coffee, se coronó campeón del World Barista Championship durante la SCAJ Conference (World Specialty Coffee Conference and Exhibition), considerado el mayor evento de cafés de especialidad de Asia, celebrado del 24 al 27 de septiembre en Tokio, Japón.

El éxito de Panamá fue doble. La Hacienda La Esmeralda, ubicada en Palmira, Boquete (Chiriquí) y propiedad de la familia Peterson, obtuvo el segundo lugar en esta importante competencia.

En sus redes sociales, Keisuke Honma agradeció a la Finca Janson por producir un café geisha de Panamá de excelencia. Por su parte, la finca expresó en Instagram: “Es un verdadero privilegio que hayas elegido a Janson Coffee para este concurso. Tu dedicación y habilidad son verdaderamente inspiradoras, y nos sentimos sumamente honrados de formar parte de este camino hacia la victoria”.

La SCAJ Conference es uno de los principales eventos internacionales dedicados al café de especialidad en Asia. Reúne a productores de Centroamérica, Sudamérica, África y el Sudeste Asiático, así como a empresas e industrias relacionadas de todo el mundo.