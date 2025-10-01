Panamá, 01 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Café Geisha

    Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café

    Getzalette Reyes
    Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café
    Café geisha panameño impulsa a Keisuke Honma a ganar el World Barista Championship. IImagen tomada de Instagram

    Por segundo año consecutivo, el café producido en la Finca Janson, ubicada en Volcán, Chiriquí, fue protagonista en el triunfo de los mejores baristas del mundo.

    En esta edición, Keisuke Honma, de la empresa japonesa Saza Coffee, se coronó campeón del World Barista Championship durante la SCAJ Conference (World Specialty Coffee Conference and Exhibition), considerado el mayor evento de cafés de especialidad de Asia, celebrado del 24 al 27 de septiembre en Tokio, Japón.

    El éxito de Panamá fue doble. La Hacienda La Esmeralda, ubicada en Palmira, Boquete (Chiriquí) y propiedad de la familia Peterson, obtuvo el segundo lugar en esta importante competencia.

    En sus redes sociales, Keisuke Honma agradeció a la Finca Janson por producir un café geisha de Panamá de excelencia. Por su parte, la finca expresó en Instagram: “Es un verdadero privilegio que hayas elegido a Janson Coffee para este concurso. Tu dedicación y habilidad son verdaderamente inspiradoras, y nos sentimos sumamente honrados de formar parte de este camino hacia la victoria”.

    La SCAJ Conference es uno de los principales eventos internacionales dedicados al café de especialidad en Asia. Reúne a productores de Centroamérica, Sudamérica, África y el Sudeste Asiático, así como a empresas e industrias relacionadas de todo el mundo.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más