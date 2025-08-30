Panamá, 30 de agosto del 2025

    Panamá busca adhesión a la Organización Internacional del Cacao

    Getzalette Reyes
    Panamá busca proyectarse como productor mundial en el mercado del cacao. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), lideró este viernes 29 de agosto una jornada de trabajo para impulsar la adhesión de Panamá a la Organización Internacional del Cacao (ICCO), con el fin de consolidar al país como un actor relevante en el mercado global del cacao.

    La reunión contó con la participación del vicecanciller Carlos Hoyos, la viceministra de Comercio Exterior Astrid Abrego y el director ejecutivo de la ICCO, Michel Arrion, quienes destacaron que la integración del país permitirá fortalecer la visibilidad internacional del cacao fino y de aroma producido en Panamá, además de facilitar acceso a proyectos de cooperación técnica, fondos internacionales y estudios especializados.

    “El valor estratégico de esta adhesión potencia la competitividad del sector y consolida a Panamá como referente regional en la producción de cacao de calidad”, señaló Hoyos, a través de un comunicado oficial.

    Por su parte, Abrego resaltó la campaña internacional “Hecho en Panamá”, que recientemente presentó en Bruselas, Bélgica, una exposición sobre el ciclo completo del cacao panameño en el Museo del Cacao y el Chocolate.

    Arrion reconoció el potencial del país en este rubro y la importancia de recuperar su clasificación internacional como productor de cacao fino y de aroma.

    La jornada también contó con representantes de la Fine Cacao & Chocolate Association of Panama (FICCAP), la Cooperativa de Cacao Bocatoreña (COCABO R.L.), productores y consultores del sector.

    Además, la visita de Arrion incluyó un recorrido por la ciudad organizado por PROMTUR, que posiciona a Panamá como posible sede de la World Cocoa Conference 2027.

    Getzalette Reyes

