Panamá busca atraer hasta 50 científicos extranjeros con flexibilización migratoria

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La Senacyt señala que el país cuenta con una masa crítica limitada de investigadores, por lo que atraer expertos internacionales es clave para acelerar procesos estratégicos. La salida de científicos de Estados Unidos puede ser una oportunidad para el país.

Panamá necesita más científicos. Mientras se forman nuevas generaciones de investigadores locales, el gobierno ha decidido flexibilizar las normas migratorias para atraer el personal capacitado que genere conocimiento en el país y ayude a impulsar algunos proyectos estratégicos.

El alcance de esta iniciativa fue explicado por Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), quien detalló que la medida forma parte de un nuevo decreto que crea una subcategoría migratoria especializada para científicos e investigadores internacionales.

De acuerdo con Ortega Barría, Panamá atraviesa una etapa clave de transición hacia una economía basada en el conocimiento, pero aún enfrenta limitaciones importantes en su capacidad científica.

Actualmente, el país cuenta con 1,208 investigadores dedicados a tiempo completo a actividades científicas y registra alrededor de 290 investigadores por millón de habitantes, muy por debajo del promedio mundial cercano a mil.

Con el decreto que crea una visa especial para científicos, se espera atraer entre 25 a 50 científicos e investigadores.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 6 del 20 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial número 30488c, que introduce esta figura dentro de la categoría de residente permanente.

¿Por qué Panamá requiere atraer científicos extranjeros en este momento?

El decreto lo explica en sus considerandos: el objetivo es fortalecer el ecosistema de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico mediante la atracción de investigadores y tecnólogos de trayectoria y renombre internacional. También se menciona la contribución a la enseñanza y aprendizaje en centros educativos y la transformación del panorama científico del país. En términos estructurales, el decreto reconoce que no existe actualmente un marco migratorio específico que facilite la inserción —temporal o permanente— de este perfil de profesional y su familia, lo cual esta nueva subcategoría viene a subsanar.

Datos proporcionados por la Senacyt indican que para llegar a un óptimo desarrollo científico se debería invertir un estimado de $700 millones por año, dependiendo del PIB. Archivo

Panamá se encuentra en una etapa clave de transición hacia una economía basada en el conocimiento donde es importante desarrollar actividades de mayor valor agregado a través de la innovación. Hemos fortalecido nuestras capacidades científicas, pero aún enfrentamos brechas en masa crítica de investigadores.

En ese sentido, en colaboración con los diferentes sectores, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) lidera una serie de iniciativas, incluyendo la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un plan de atracción de la industria de centros de datos y una estrategia de dispositivos médicos, lo que requiere el desarrollo de capacidades locales de talento humano especilizado, complementado con expertos internacionales que lleguen al país de entornos científicos más desarrollados que el nuestro y nos ayuden a acelerar estos procesos.

Atraer talento internacional no sustituye al nacional, lo complementa y acelera procesos estratégicos como la transferencia de conocimiento, la formación de nuevas generaciones y el desarrollo de soluciones a problemas nacionales urgentes, como el cambio climático, manejo de recursos hídricos y acceso a agua potable, salud, agricultura de presición, entre otros.

Los científicos formados en diferentes sistemas y que migran a otro país, resuelven problemas de formas distintas, lo que acelera los descubrimientos. Además, permite que un país avance rápidamente en áreas donde no tiene expertos locales, sin tener que esperar décadas a formar una generación desde cero. Estos profesionales traen consigo sus contactos en universidades y centros de investigación de élite en todo el mundo.

Países como los Estados Unidos, Israel y China son ejemplos que han aplicado esta estrategia. Aproximadamente el 45% de las empresas de la lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos (Google, Intel, Tesla, Apple, Amazon, etc.). Además, desde 1901, alrededor del 30% de los Premios Nobel ganados por Estados Unidos han sido investigadores nacidos en el extranjero.

¿Qué facilidades da este decreto?

El decreto del 20 de marzo de 2026 marca un antes y un después en la política científica del país. No solo crea una subcategoría migratoria especializada, sino que reconoce una realidad: Panamá aún tiene una masa crítica limitada de investigadores y necesita integrarse más activamente al ecosistema global de ciencia y tecnología.

La creación de la Ventanilla Única de Inserción Científica permitirá reducir barreras, agilizar procesos y asegurar que el talento que llegue se integre de manera efectiva al desarrollo nacional.

¿Cuántos científicos hay actualmente en Panamá y qué proporción corresponde a talento nacional versus extranjero?

De acuerdo con el Observatorio Panameño de Ciencia, Tecnología e Innovación, al 2025, Panamá cuenta con 1,208 investigadores que dedican el 100% de su tiempo a actividades de investigación, una cifra que ha crecido, pero aún es insuficiente para las necesidades del desarrollo nacional.

La Marcha por la Ciencia se realiza en la Calzada de Amador. LP/Archivo Elysée Fernández.

La gran mayoría corresponde a talento nacional, mientras que la participación extranjera sigue siendo limitada. Esto se refleja también en indicadores internacionales: Panamá tiene alrededor de 290 investigadores por millón de habitantes, muy por debajo del promedio mundial cercano a mil investigadores por millón de habitantes.

Este decreto busca precisamente equilibrar esa brecha. Atraer talento internacional nos permite cerrar brechas críticas de capacidades, acelerar la transferencia de conocimiento y fortalecer la formación de talento local.

En el caso del Sistema Nacional de Investigación (SNI) que aglutina a los investigadores más destacados del país, basado en un proceso de evaluación por mérito, de los 235 investigadores, solo 24 (10%) son extranjeros.

¿En qué áreas de investigación existe mayor déficit de talento y se enfocará esta iniciativa?

Aunque Panamá ha logrado avances, los datos muestran que el crecimiento no ha sido suficiente para cerrar brechas en áreas estratégicas.

Las principales áreas con déficit incluyen: inteligencia artificial y tecnologías críticas y emergentes; biotecnología y ciencias de la salud; cambio climático y sostenibilidad; internet de las cosas, y ciberseguridad e ingeniería avanzada. Faltan investigadores en áreas como políticas y gestión de la ciencia y la tecnología, en bioeconomía, en biología sintética y edición génica, en biorrefinerías, en economía y finanzas verdes, enfoques regenerativos de producción, empleo verde, transición justa, sistemas agroalimentarios sostenibles, entre otros.

El logotipo AI (Inteligencia Artificial) se exhibe en el stand de una Feria de Hannover ( Alemania). EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Esta subcategoría migratoria está diseñada para atraer talento en áreas de importancia nacional que fortalecerán el ecosistema de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.

¿Cuántos investigadores o profesionales esperan atraer con esta nueva subcategoría migratoria en su primer año?

En este momento, aspiramos a atraer entre 25 y 50 investigadores de alto nivel, priorizando calidad, trayectoria y capacidad de impacto en el ecosistema científico nacional.

La iniciativa de Panamá no es aislada; se da en medio de una reconfiguración profunda de la movilidad científica internacional impulsada por un factor detonante principal: el retiro relativo de Estados Unidos como destino de investigadores.

Una encuesta de la revista Nature encontró que más del 75% de los científicos basados en los Estados Unidos están considerando abandonar ese país, principalmente hacia Europa y Canadá. Entre los investigadores en etapas tempranas de carrera, esa proporción sube al 80%. Las razones incluyen recortes masivos a los presupuestos federales de investigación, congelamiento de contrataciones en universidades, y la terminación de programas clave como los de los National Institutes of Health (NIH).

Esto ha creado una ventana de oportunidad que múltiples países (Reino Unido, Australia, Singapur, China, Unión Europea) están aprovechando activamente.