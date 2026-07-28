Panamá busca atraer nuevas inversiones en cables submarinos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La expansión de la conectividad submarina abre oportunidades para atraer inversiones en centros de datos, infraestructura tecnológica, servicios en la nube y empresas vinculadas a la economía digital y también genera desafíos para resguardar la infraestructura en el mar.

El despliegue mudial de cables submarinos para atender a la creciente necesidad de infraestructura tecnológica para los centros de datos, generará inversiones globales por alrededor de 16 mil millones de dólares entre 2026 y 2029, de acuerdo con la firma especializada TeleGeography.

Por Panamá pasan siete sistemas de cables submarinos. De acuerdo con ProPanamá, esta infraestructura respalda el 100% del tráfico regional de internet, el 97% del tráfico telefónico internacional y el 90% de la transmisión regional de datos, factores que fortalecen la competitividad del país para atraer inversiones en centros de datos y empresas de tecnología.

El auge de esta infraestructura sigue en crecimiento en la región y en el país. Este año, llegó el sistema TAM-1, un cable submarino de aproximadamente 7,000 kilómetros y capacidad de hasta 650 terabits por segundo (Tbps) que conectará al país con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.

Por Panamá pasan siete cables submarinos y se espera la llegada de dos nuevas conexiones. Cortesía AMP

Adicionalmente, se espera también la conexión con el sistema Manta, un nuevo proyecto que enlazará al territorio nacional también con Estados Unidos, México y Colombia.

La firma TeleGeography estima que las inversiones representarán las mayores regsitradas en infraestructura de cables submarinos de las últimas décadas, impulsada por el incremento en la demanda de servicios en la nube, inteligencia artificial, centros de datos y el aumento sostenido del tráfico mundial de información.

En tal sentido, la Autoridad Marítima de Panamá, informó que evalúa técnicamente las rutas propuestas para la instalación de nuevos cables submarinos, verifica su compatibilidad con otras actividades marítimas, supervisa las operaciones de tendido, actualiza la cartografía náutica y coordina acciones para proteger las zonas donde se ubica esta infraestructura.

Aclararon igualmente, que aunque las concesiones administrativas para la instalación de cables submarinos son otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, la AMP garantizará que estos proyectos cumplan con los criterios de seguridad de la navegación y protección del espacio marítimo nacional.

Revelaron que una parte clave es el tema de la protección de la infraestructura de cables submarinos.

“La protección de esta infraestructura también representa un reto permanente. Entre 2008 y 2019, incidentes registrados en aguas panameñas ocasionaron pérdidas superiores a 11 millones de dólares, principalmente por daños provocados por el fondeo de embarcaciones sobre los cables submarinos. Para reducir estos riesgos, la AMP mantiene mecanismos de evaluación técnica, coordinación interinstitucional y protección de las rutas donde opera esta infraestructura crítica”.

Mientras se definen los nuevos proyectos, la AMP indicó que mantienen un trabajo para fortalecer la seguridad marítima y la posición de Panamá como uno de los principales puntos de interconexión digital de la región con estos cables submarinos.