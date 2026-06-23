En vivo: Panamá busca consolidarse como centro regional de inversión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco de la 56.ª Asamblea General de la OEA, empresarios, inversionistas y autoridades analizarán este martes 23 de junio junto a Atlantic Council, las oportunidades para fortalecer la competitividad, la conectividad y la atracción de capital hacia Panamá y la región.

Panamá será escenario este martes 23 de junio del foro “Las Américas unidas: afrontar desafíos compartidos y construir prosperidad compartida”, organizado por el Atlantic Council, USA House y Stromback Global, en paralelo a la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El encuentro reune a representantes de gobiernos, empresas, organismos multilaterales y sociedad civil para abordar desafíos comunes y oportunidades de crecimiento en el hemisferio.

La agenda incluye una intervención del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sobre el momento de Panamá como centro de comercio e inversión en las Américas. Además, se discutirá el avance de los activos digitales, los pagos y la tokenización, con la participación de representantes del sector financiero y tecnológico.

Uno de los principales espacios será el panel “Invirtiendo en el futuro de Panamá: crecimiento, conectividad y competitividad regional”, que contará con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; la presidenta ejecutiva de Bern Holdings, Jacqueline Bern de Mena; y el vicepresidente ejecutivo de CAF, Gianpiero Leoncini.

La conversación buscará poner sobre la mesa las condiciones necesarias para impulsar inversiones, infraestructura y nuevas oportunidades de negocio.

El programa también incluirá una conferencia sobre el próximo capítulo del Canal de Panamá, a cargo del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, enfocada en crecimiento, resiliencia y liderazgo global.

La jornada abordará igualmente inteligencia artificial, movilización de capital para el Caribe y diálogos con representantes de Paraguay y Costa Rica, en un esfuerzo por promover una agenda hemisférica de prosperidad compartida.