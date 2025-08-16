Panamá busca fortalecer cooperación agropecuaria con Argentina a través del IICA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, participó en una misión oficial organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en la que, junto a ministros de Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas, sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades argentinas y el sector privado.

La delegación fue recibida este mes de agosto por el canciller argentino Gerardo Werthein y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

Además, los ministros mantuvieron encuentros técnicos con representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y empresarios del sector, con la finalidad de identificar nuevas oportunidades de cooperación en genética y producción bovina, lechería, apicultura y biotecnología.

Durante la visita, el ministro Linares resaltó la importancia del diálogo bilateral y el papel estratégico de Panamá en la cadena de suministro regional.

“Tenemos muchas oportunidades de trabajar juntos. Argentina puede ayudarnos a desarrollar nuestra agricultura y, a cambio, Panamá puede aportar con su infraestructura logística para que las exportaciones argentinas lleguen a más partes del mundo. Ambos países podemos ganar con una profundización de la relación”, afirmó el funcionario.

El ministro panameño también destacó que más del 40% del empleo en Panamá está vinculado directa o indirectamente con el sector agropecuario, lo que convierte la cooperación en un factor clave para el desarrollo nacional.

Ministro Linares asiste a reuniones bilaterales de trabajo en Argentinahttps://t.co/qUNJNkGNRI pic.twitter.com/NVeEoYusUm — Ministerio de Desarrollo Agropecuario (@MIDAPma) August 8, 2025

La misión incluyó la participación de los ministros en el Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que reunió a más de 15 mil productores y expertos internacionales. Allí, el IICA aportó una visión regional sobre innovación y sostenibilidad en la agricultura, subrayando la necesidad de mayor inversión en investigación y nuevas políticas públicas basadas en evidencia.

El director general del IICA, Manuel Otero, destacó que la agricultura será cada vez más relevante en la agenda global y que las alianzas entre países son fundamentales. “Las demandas de los países son la agenda del IICA. Estamos construyendo puentes de diálogo para fortalecer la productividad y el comercio agropecuario en la región”, señaló.

El IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano, encargado de respaldar los esfuerzos de los Estados Miembros en la promoción del desarrollo agrícola y el fortalecimiento del bienestar rural.

Su labor se centra en la provisión de cooperación técnica, mediante un trabajo constante y cercano con sus 34 Estados Miembros, atendiendo de manera oportuna sus prioridades y necesidades estratégicas.