    Panamá busca fortalecer el sector pesquero con la experiencia española

    Henry Cárdenas P.
    Panamá intercambia información con el sector pesquero español.

    La experiencia pesquera española es tomada como referencia por las autoridades panameñas, que han logrado entendimientos con gobiernos locales de la nación europea.

    Una delegación de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), encabezada por el administrador Eduardo Carrasquilla visita España con la finalidad de fortalecer los lazos económicos y políticos con las autoridades de pesca de ese país.

    En un comunicado, la ARAP informó que la misión visitó la ciudad de Bilbao, provincia de Vizcaya, donde se llevó a cabo una reunión con la directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Ixone Soroa.

    En el encuentro, se intercambiaron programas y proyectos pesqueros que desarrolla el Gobierno Vasco y se adelantaron acuerdos de entendimiento, dirigidos a reforzar la presencia del sector pesquero vasco en Panamá.

    Carrasquilla también se reunió con la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores, donde se presentaron los avances del proyecto de puerto multimodal de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

    Este puerto en el Pacífico panameño está proyectado para convertirse en un hub atunero, gracias a las ventajas que ofrece a la inversión internacional.

    Según la ARAP, los principales grupos de armadores del País Vasco manifestaron interés en el nuevo puerto pesquero panameño.

    En la ciudad de Bermeo la delegación panameña visitó plantas procesadoras y de conservas de atún, para observar el desarrollo y tecnificación que tiene la industria atunera vasca.

    En esta ciudad también se compartió el avance del puerto pesquero de Puerto Armuelles y su Zona Económica Especial, que permitirá la instalación de industrias alimenticias de exportación.

    Carrasquilla, también tiene previsto visitar la ciudad de Cartagena, provincia de Murcia, y Madrid.

