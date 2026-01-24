Panamá busca fortalecer sus acciones para combatir la pesca ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) adelanta acciones para combatir la pesca ilegal en aguas nacionales. Para ello, el administrador de la entidad, Eduardo Carrasquilla, visitó astilleros en España.

La entidad informó que Carrasquilla visitó los astilleros AISTER, que están ubicados en el puerto de Vigo, con la finalidad de conocer los procesos de construcción y operación de embarcaciones patrulleras y de inspección pesquera.

La ARAP recordó que esta empresa es una de las líderes en el suministro de embarcaciones a organismos públicos dedicados al control y gestión del medio marino.

Por otro lado, se informó que Carrasquilla tiene en España diversas reuniones con armadores españoles y portugueses, al igual que con procesadores de productos del mar.

Las conversaciones están encaminadas a explorar posibilidades de colaboración e inversión en nuevas facilidades portuarias y logísticas, con el objetivo de convertir al país en el nuevo hub pesquero del Pacífico oriental.