Panamá busca insertarse en la cadena global de semiconductores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estrategia nacional contempla una inversión pública de $105 millones, la formación de talento especializado y la creación de un centro con siete laboratorios para atraer actividades de diseño, ensamblaje, pruebas, empaquetado y logística.

Panamá busca convertirse en un nuevo actor de la industria mundial de semiconductores mediante una estrategia nacional que pretende integrar al país en la cadena global de suministro de microchips, desarrollar talento especializado y atraer inversiones vinculadas con actividades tecnológicas de mayor valor agregado.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores forma parte de una visión de Estado para que Panamá participe en las tecnologías que impulsarán el crecimiento económico durante las próximas décadas.

Indicó que se han destinado $105 millones para ejecutar esta política y recordó que el país ya avanza en la formación de estudiantes en Estados Unidos y en la creación de infraestructura especializada.

El secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá, Eduardo Ortega-Barría, habla en el lanzamiento de la 'Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica'. EFE/ Carlos Lemos

Durante el lanzamiento de la estrategia, John Neuffer, destacó que las ventas mundiales de semiconductores superarán los $900 mil millones en 2028, lo que convertiría al sector en una industria con ingresos superiores a los de la actividad automotriz.

Neuffer explicó que para atender la creciente demanda mundial se desarrollan actualmente 160 proyectos de inversión en Estados Unidos, que representan cerca de $750 mil millones, dirigidos a ampliar la capacidad de fabricación y fortalecer las cadenas de suministro.

El presidente y director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores, John Neuffer, habla durante el Lanzamiento de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El ejecutivo señaló que Panamá puede desempeñar un papel estratégico dentro de esta industria por su posición geográfica, su plataforma logística y su conectividad. Sin embargo, advirtió que el éxito de la estrategia dependerá del fortalecimiento del capital humano, particularmente en ingeniería, dominio del idioma inglés y nuevas tecnologías.

También resaltó la necesidad de ofrecer incentivos y garantías a los inversionistas, entre ellas un marco sólido para la protección de la propiedad intelectual. “Mantengan el diálogo abierto con la industria. Conviértanse en un socio confiable dentro de la cadena de suministro”, expresó.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que la estrategia se sustenta en cuatro áreas principales: desarrollo del talento humano, fortalecimiento del ecosistema empresarial, infraestructura y establecimiento de un marco jurídico que facilite las inversiones.

Añadió que Panamá mantiene alianzas con universidades estadounidenses, forma parte de la red de semiconductores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y promueve al país como destino para operaciones de diseño, ensamblaje, pruebas, empaquetado y logística especializada.

Por su parte, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, explicó que los semiconductores constituyen la base de la economía digital y están presentes en prácticamente todos los dispositivos electrónicos.

Un automóvil convencional puede utilizar alrededor de 3,000 semiconductores, mientras que un vehículo eléctrico moderno puede incorporar más de 4,000.

“Sin los semiconductores, el mundo hoy no funcionaría. Son el corazón de la economía digital y el país que domina la tecnología tiene una ventaja estratégica enorme”, afirmó Ortega Barría.

El secretario de la Senacyt indicó que el mercado mundial de semiconductores se proyecta hacia aproximadamente $1 millón de millones para 2030, mientras que el segmento de ensamblaje, prueba y empaquetado representa una oportunidad cercana a los $33 mil millones.

Ortega identificó cuatro eslabones de la cadena en los que Panamá podría participar: logística y cadena de suministro; ensamblaje, prueba y empaquetado; diseño de semiconductores; y producción de placas de circuitos impresos.

En el área logística, sostuvo que Panamá puede aprovechar su conectividad marítima y aérea, así como su cercanía y coincidencia horaria con Estados Unidos. “No hay necesidad de que todo se envíe a Asia cuando Panamá está aquí para ofrecer esa ventaja logística y la posición geoestratégica que tenemos”, manifestó.

Ortega detalló que una empresa de semiconductores que se instale en el país, puede llegar a generar entre 1,200 y 1,600 empleos.

Hasta ahora, existe el interés de que 2 o 3 de las grandes empresas del sector exploren posibilidades de instalarse en Panamá.

Estas empresas podrían aprovechar alguno de los régimenes económicos especiales como zonas francas, zonas libres, sedes de empresas multinacionales, EMMA para manufactura u otras que ofrecen beneficios fiscales.

La estrategia también contempla la creación del Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores, que será construido en el campus principal de la Universidad Tecnológica de Panamá y contará con siete laboratorios.

La entidad funcionará bajo un modelo público-privado, financiado por el Estado, pero con gobernanza autónoma y participación de representantes del sector privado y público.

Ortega explicó que el centro deberá apoyar a las empresas privadas, coordinarse con socios internacionales y contribuir a la formación de un ecosistema de negocios alrededor de la microelectrónica y los semiconductores.

De acuerdo con el funcionario, un análisis preliminar identificó alrededor de 26 centros, instituciones y empresas emergentes que ya trabajan en Panamá en actividades relacionadas con la microelectrónica y los semiconductores. Estas organizaciones tendrían entre uno y 50 trabajadores. No obstante, Ortega aclaró durante su presentación que algunas de esas cifras eran citadas de memoria.

La iniciativa tendrá un horizonte de 10 años. “Esto no va a ocurrir en un año, ni dos años, ni tres años. Hay que ser consistente; es una inversión, tenemos que hacerlo, tenemos que preparar al país para el futuro”, sostuvo.

Como parte de los avances, Ortega informó que se han formado 120 profesionales mediante programas de grado, maestría, doctorado y capacitaciones con aliados internacionales. Además, 53 estudiantes panameños han participado en programas de formación en Arizona State University.

La estrategia incluye colaboraciones con universidades como Georgia Tech, Purdue University, la Universidad de Arizona y la Universidad de Texas en Austin. Panamá también ha participado en misiones técnicas a Costa Rica, Jalisco y Arizona, así como en las ediciones de 2024 y 2025 de SEMICON West.

Ortega señaló que Panamá fue seleccionado previamente como uno de siete países del mundo y tres de América Latina para colaborar con Estados Unidos en la cadena de valor de semiconductores, una designación que, según explicó, refleja la credibilidad que el país ha ganado ante sus socios internacionales.

“No lo vamos a hacer solos; tenemos que trabajar en esas alianzas internacionales”, afirmó el secretario de la Senacyt, quien insistió en que el reto será articular, consolidar y ampliar el ecosistema existente para atraer empresas, inversiones y empleos altamente calificados.