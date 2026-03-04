Panamá busca reforzar su conexión aérea en Medio Oriente mediante un acuerdo con Arabia Saudita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller de la República, Javier Martínez Acha, fue autorizado por el Consejo de Gabinete para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto que establece un acuerdo de servicios aéreos entre Panamá y Arabia Saudita.

La Presidencia de la República informó que el acuerdo fortalecerá la conectividad directa o indirecta entre Panamá y Medio Oriente, lo que facilitará el comercio bilateral, la atracción de inversiones, el incremento del flujo turístico y el posicionamiento del país como Hub de las Américas.

El anuncio del acuerdo se da en medio del conflicto bélico que vive actualmente esa región del mundo entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Se explica que este entendimiento se constituyó en París el 16 de junio de 2025, firmado por Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil, por el gobierno de Panamá; y Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, presidente de la Autoridad General de Aviación Civil por Arabia Saudita.

De igual manera, se resalta que el acuerdo establece la igualdad de oportunidades para que las líneas aéreas exploten los servicios convenidos en las rutas especificadas; otorga derechos para el aprovechamiento de servicios aéreos internacionales por la línea aérea o líneas aéreas designadas por cada una de ellas.

Parte de la propuesta establece que se podrán efectuar vuelos a través de cada territorio sin aterrizar; el derecho de aterrizar en su territorio para fines no comerciales; y el derecho de hacer escalas en su territorio en las rutas con el propósito de embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros y carga, incluyendo correo, por separado o en combinación.

Además, fija un cuadro de rutas donde las líneas aéreas panameñas tienen derecho a explotar los servicios aéreos desde puntos en Panamá, puntos intermedios, puntos en Arabia Saudita, puntos más allá y viceversa.