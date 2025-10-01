Panamá, 01 de octubre del 2025

    Visita a Chile

    Panamá busca variedades de semillas de papa para siembra comercial

    Henry Cárdenas P.
    La delegación panameña inspeccionó las diferentes variedades de papa en Chile. Cortesía

    Panamá busca opciones y variedades de semillas de papa (Solanum tuberosum) con miras a su futura siembra comercial, por lo que una delegación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó una misión de inspección y muestreo en la ciudad de Temuco, Chile.

    Los funcionarios panameños realizaron la toma de muestras de referencia de dos lotes de semillas de papa de diferentes variedades, planificadas para importar a Panamá, mientras llevaban a cabo la inspección durante la visita.

    Una vez obtenidas, las muestras serán trasladadas a los laboratorios de diagnóstico de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, donde se aplicarán los análisis especializados de entomología, nematología, bacteriología, virología y micología, según los requisitos establecidos por Panamá.

    En un comunicado, el MIDA informó que el personal del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile ofreció una exposición sobre su labor en la certificación de semillas de papa, así como sobre el seguimiento de inspección y muestreo en campo para los análisis fitosanitarios durante las etapas de crecimiento y almacenaje.

    La visita a Chile se desarrolló en el marco de la cooperación técnica en vigilancia fitosanitaria y cuarentena agropecuaria, bajo la responsabilidad de representantes de las Direcciones de Cuarentena Agropecuaria y Sanidad Vegetal del MIDA.

    Henry Cárdenas P.

