Panamá, capital mundial del café: del Geisha de sus montañas al escenario internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El país recibe por primera vez en América Latina el World of Coffee, mientras la producción nacional crece 1.1% y el Geisha mantiene su reconocimiento en los mercados internacionales.

Panamá se convertirá esta semana en el punto de encuentro de productores, compradores y especialistas de la industria cafetera internacional con la celebración del World of Coffee Panamá 2026, una exposición que espera reunir a más de 8,000 visitantes y alrededor de 370 expositores, según las proyecciones de los organizadores.

El evento, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center, en Amador, marcará la primera vez que esta feria internacional se celebre en América Latina.

La elección de Panamá se produce en medio del reconocimiento internacional alcanzado por el café Geisha, cultivado principalmente en las tierras altas de Chiriquí, cuyos precios en las subastas internacionales han colocado al país entre los productores de cafés especiales de mayor valor.

Demostración de café Geisha. Cámara de Comercio y Asociación de Cafés Especiales donarán un porcentaje del World of Coffee Panamá 2026. CCIAP

La exposición es organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Specialty Coffee Association (SCA) y la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

El encuentro abrirá oportunidades para conectar a productores con tostadores, distribuidores y compradores de distintos mercados, además de presentar nuevas tecnologías, métodos de preparación y tendencias de consumo.

Cereza de café geisha. Cortesía SCAP

El Geisha y su valor en el mercado internacional

El posicionamiento del café Geisha constituye uno de los principales atractivos de Panamá ante los compradores internacionales.

En 1988, cuando un grupo de caficultores panameños viajó a Estados Unidos para conocer las exhibiciones de la Specialty Coffee Association of America (SCAA), comenzó a gestarse una nueva visión del negocio cafetero.

Aquellos encuentros les abrieron los ojos a un mercado en el que la calidad, el origen y las características de cada grano podían marcar la diferencia frente a la producción tradicional.

Granos de café en la cata del Best of Panamá. Cortesía Best of Panamá

Casi cuatro décadas después, esa apuesta por la excelencia ha colocado a Panamá entre los grandes referentes mundiales del café de especialidad.

El Geisha panameño se convirtió en su mayor expresión al alcanzar, en 2025, un precio récord de $30,204 por kilogramo en la subasta internacional Best of Panama.

$30,204 es el precio récord mundial del café geisha logrado por la hacienda La Esmeralda en 2025 en la subasta internacional. $3.04 millones es el valor de toda la subasta internacional de este año, donde el precio máximo fue de $18,004 para el café de Elida Geisha Torre. 50 lotes fueron subastados en 2026, de los cuales 40 fueron de Geisha y diez de otras variedades.

Ahora, el país que aprendió a mostrar su café al mundo abre sus puertas a la industria internacional con la celebración del World of Coffee Panamá 2026, una cita que reúne a productores, compradores y expertos alrededor de una taza que lleva el nombre de Panamá.

En septiembre de 2026, la subasta electrónica Best of Panama generó más de $3 millones en ventas, con 50 lotes seleccionados, entre ellos 40 de café Geisha.

Secado de grandos de café. Cortesía Lamastus

El precio máximo alcanzó $18,004 por kilogramo, correspondiente a un lote de Elida Estate, mientras que otros cafés panameños también consiguieron cotizaciones de miles de dólares por kilogramo.

El cambio climático constituye uno de los principales riesgos para esta actividad. Las alteraciones en los patrones de lluvia y temperatura pueden modificar los ciclos de floración y maduración, afectar los rendimientos y aumentar los costos de producción.

Panamá recibirá el Campeonato Mundial de Barismo

El programa del World of Coffee comenzó el jueves 22 de octubre con las primeras competencias del Campeonato Mundial de Barismo, que reunirá a más de 50 campeones de diferentes países.

La inauguración oficial de la feria está programada para el viernes 23 de octubre, a las 9:00 a.m., con la participación de representantes del sector empresarial, de la industria internacional del café y de autoridades gubernamentales.

El barista mundialista

Ese mismo día, a las 11:00 a.m., se abrirá el área de exhibiciones al público y se celebrará un Simposio Geisha, dedicado a una de las variedades que mayor reconocimiento ha dado al café panameño.

Durante el fin de semana se desarrollarán conferencias especializadas, actividades comerciales y las distintas etapas del Campeonato Mundial de Barismo, cuya final está prevista para el domingo 25 de octubre.

Además de promover el café panameño, el encuentro busca ampliar la vinculación de los productores nacionales con mercados internacionales y generar oportunidades para otros segmentos de la cadena, como el procesamiento, el tostado, la distribución, la gastronomía y el turismo.

El cultivo, más allá del geisha

En Panamá se cultivan diversas variedades de café, entre ellas Geisha, Caturra, Catuaí, Obata, Tupi, Typica, MIDA-96 y robusta mejorado, además de otras variedades.

De acuerdo con el informe de cierre agrícola 2025-2026 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Panamá produjo entre todas esas variedades 7,759 toneladas métricas de café, equivalentes a 170,708 quintales, un incremento de 1.1% frente al ciclo anterior.

La producción aumentó pese a una reducción de 7.8% en la superficie cosechada, debido a que los rendimientos agrícolas mejoraron 9.8%.

El informe oficial señala que la superficie cosechada alcanzó aproximadamente 12,541 hectáreas, mientras que Chiriquí concentró cerca del 70% de la producción nacional, seguida por otras provincias productoras de café de bajura y de altura.

En la actividad cafetera participan 6,213 productores durante la fase de siembra, según los registros del MIDA.

Plantaciones de café en tierras altas de Chiriquí. Cortesía Lamastus.

No obstante, estas estadísticas comprenden todas las variedades de café cultivadas en el país, por lo que no permiten determinar cuánto corresponde específicamente al Geisha ni a otros cafés de especialidad.

El panorama también refleja desafíos estructurales. Aunque la producción se recuperó ligeramente en el último período, el volumen nacional se mantiene por debajo de los niveles registrados cinco años atrás.

Mapa generado con IA con datos del MIDA

Chiriquí concentró el 70.1% de la producción, principalmente vinculada al café de altura de la especie arábica, mientras que el 29.9% restante correspondió a otras regiones, donde también se cultivan variedades de robusta.

A pesar de que la superficie cosechada disminuyó 7.8%, el rendimiento promedio aumentó 9.8%, lo que permitió compensar la reducción del área productiva.

El informe también advierte sobre la necesidad de renovar cafetales envejecidos, mejorar su manejo y utilizar variedades certificadas para enfrentar enfermedades y condiciones climáticas adversas.

Panamá descubrió su nicho, el café de especialidad, muchos productores apuntan a ese norte, pero indican que se deben incorporar otras variedades y seguir evolucionando para conquistar otros mercados.