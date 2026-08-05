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    Deuda

    Panamá capta $369.2 millones en Letras del Tesoro con menor costo frente al alza de tasas internacionales

    La séptima subasta de 2026 registró solicitudes por $378.67 millones, reflejando el interés de los inversionistas.

    Martha Vanessa Concepción
    Panamá capta $369.2 millones en Letras del Tesoro con menor costo frente al alza de tasas internacionales
    Ciudad de Panamá. El país despierta confianza en inversionistas. Foto: Ministerio de Economía y Finanzas.

    Panamá adjudicó $369.20 millones en la séptima subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    De acuerdo con el MEF, hubo más demanda que oferta, ya que los inversionistas querían comprar más letras de las que el Gobierno decidió emitir, lo que interpreta como una señal de confianza de los inversionistas en la capacidad de pago del país.

    La institución explicó que la emisión, con un plazo de 12 meses, tendrá liquidación el 7 de agosto de 2026 y vencimiento el 6 de agosto de 2027.

    Las Letras del Tesoro son instrumentos de deuda de corto plazo que emite el Gobierno para obtener recursos y financiar sus necesidades temporales de caja o parte de sus operaciones, sin tener que recurrir a préstamos bancarios.

    El monto adjudicado se distribuyó entre $170.45 millones en ofertas competitivas, $148.80 millones en ofertas no competitivas, $10 millones en segunda vuelta y $39.95 millones entregados en reconocimiento de intereses preferenciales a bancos de la plaza.

    El MEF reiteró que la subasta despertó un elevado interés del mercado. En la primera vuelta, la demanda alcanzó $378.67 millones, de los cuales $229.87 millones correspondieron a ofertas competitivas con rendimientos esperados de entre 4.90% y 5.76%.

    Panamá capta $369.2 millones en Letras del Tesoro con menor costo frente al alza de tasas internacionales

    Para el MEF, este comportamiento evidencia el dinamismo del mercado de capitales local.

    El precio de corte fue fijado en 95.14%, equivalente a una tasa de 5.05%, mientras que el rendimiento promedio ponderado se ubicó en 4.99%, seis puntos básicos por debajo de esa tasa. Con esta decisión, el Gobierno rechazó el 25.8% de las ofertas competitivas que solicitaban rendimientos superiores al costo objetivo de la deuda pública.

    Una tasa menor a las internacionales

    El resultado cobra relevancia en un escenario internacional de mayores costos de financiamiento. Durante el último mes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 12 meses aumentó 22 puntos básicos, hasta 4.02%, mientras que la tasa SOFR a un año subió 10 puntos básicos, hasta 4.09%. En contraste, el rendimiento de la Letra del Tesoro panameña aumentó apenas 9.66 puntos básicos respecto a la subasta de julio.

    Según el MEF, este comportamiento demuestra que, aunque el financiamiento del Estado se encareció por el aumento generalizado de las tasas en dólares, el incremento fue menor que el observado en los mercados internacionales y no responde a un deterioro en la percepción del riesgo país.

    Incluso, destaca que la colocación se realizó a un costo inferior al que el mercado asigna a la deuda soberana panameña en términos generales.

    La entidad también destacó el papel de los Creadores de Mercado, cuya participación permitió absorber una demanda superior a los $378 millones sin afectar el precio relativo de la emisión.

    El ministerio reiteró que continuará administrando las emisiones de deuda bajo criterios de costo y riesgo, con el objetivo de fortalecer la liquidez del mercado local y consolidar una reducción sostenida del diferencial soberano.

    Martha Vanessa Concepción

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