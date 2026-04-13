Panamá contrata nueva deuda por $2,519 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La transacción prioriza el control de costos de intereses mediante una operación en francos suizos con Citibank.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este lunes 13 de abril la contratación de un financiamiento con Citibank, N.A. por un monto de hasta 1,975 millones de francos suizos (CHF), equivalentes a aproximadamente 2,519 millones de dólares.

La operación destaca por una tasa fija anual del 2.39% y un plazo de tres años con vencimiento en marzo de 2029, lo que, según proyecciones oficiales, representa un ahorro de 1.66% en el costo de intereses en comparación con otras alternativas de financiamiento disponibles actualmente en el mercado de dólares estadounidenses (USD).

Optimización del perfil de deuda

El objetivo principal de esta maniobra es la diversificación de las fuentes de financiamiento y la reducción del costo del endeudamiento soberano, señala el informe. El MEF explica que al optar por una denominación en francos suizos, el Gobierno Nacional aprovecha tasas de referencia más favorables y diluye la exposición de la deuda pública a una sola moneda.

Los recursos obtenidos se destinarán a dos frentes críticos para las finanzas públicas:

Refinanciamiento: El pago de la Nota del Tesoro (PANOTA 3.75%) con vencimiento este 17 de abril de 2026, que asciende a 1,325 millones de dólares. Liquidez: Cubrir necesidades operativas del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

A través de un comunicado oficial, el MEF reafirmó su compromiso con una gestión de deuda “prudente y responsable”.

La institución sostiene que al fijar la tasa en 2.39%, el país logra previsibilidad en sus flujos de caja, protegiéndose de posibles alzas en las tasas de interés internacionales durante los próximos tres años.

Al cierre de febrero de 2026 la deuda pública total se encontraba $60,059 millones.