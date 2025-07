Panamá corre el riesgo de quedarse por fuera, urge elevar capacidad portuaria y ejecutar nuevos proyectos

Panamá podría perder su ventaja estratégica como hub logístico regional si no actúa con rapidez para expandir su capacidad portuaria y ejecutar proyectos pendientes como el puerto de Corozal.

La advertencia proviene de dos voces autorizadas en el sector marítimo: Antonio Domínguez, presidente para América Latina y el Caribe de la naviera Maersk, y Ricardo Moya Quiroga, experto en comercio y logística, quien es socio de Mckinsey & Company.

En el Foro Marítimoy Logístico 2025 organizado por La Prensa, Domínguez fue enfático al afirmar que “le están robando el mandao” a Panamá.

Según el ejecutivo, países vecinos como Colombia, Costa Rica, México e incluso Perú están captando cada vez más carga debido a inversiones agresivas en infraestructura portuaria, mientras en Panamá la capacidad ya está al tope.

“Mi compañía tuvo que mover recientemente 5 mil contenedores a otros puertos porque no había espacio en Panamá. Eso me dolió, pero no podía dejar que la carga quedara atrapada”, explicó Domínguez.

La situación es crítica, aseguró. “No piensen que porque tenemos el Canal ya tenemos garantizado el centro de transbordo. México y Perú están invirtiendo como locos; puede ser Manzanillo, Chancay o Lázaro Cárdenas… y se va el transbordo de Panamá. No nos podemos descuidar”, enfatizó.

Uno de los proyectos clave para ampliar la capacidad es el puerto de Corozal, cuya viabilidad fue confirmada por Domínguez. Sin embargo, advirtió que el plan se ha venido postergando, a pesar de estar listo desde hace años.

Por su parte, Moya Quiroga alertó que los puertos panameños ya operan al 65% de ocupación, un nivel que, según estándares internacionales, es señal de saturación inminente.

“Cuando un puerto supera el 70% de ocupación, ya no puede operar con eficiencia. Estamos cerca de ese límite. Panamá no puede seguir esperando”, advirtió.

Moya subrayó que las inversiones en infraestructura logística son decisiones a 20 años o más, y que el país debe asumir esa perspectiva de largo plazo, dejando de lado ciclos políticos cortoplacistas.

“El comercio está creciendo. Se necesita inversión, no solo en las terminales, también en toda la cadena de valor, desde almacenamiento hasta tecnología y operaciones”, dijo.

Las claves:

Agilidad, ejecución, alianza público-privada y tecnología son, según ambos expertos, los pilares para recuperar competitividad.

Existe carga suficiente y clientes interesados , pero falta capacidad para atenderlos.

Si no se actúa pronto, la carga y las rutas se desviarán a otros países de la región.

Domínguez concluyó con una frase que resume la urgencia del momento:

“Tenemos que dejar de conversar y empezar a ejecutar. La ventana de oportunidad se está cerrando”.