Panamá crea visa para científicos: estos son los requisitos para aplicar

El Gobierno aprobó la creación de una nueva subcategoría migratoria dirigida a investigadores, científicos y profesionales de talento excepcional, con el objetivo de atraer capital humano especializado y fortalecer el ecosistema de innovación en el país.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 6 del 20 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial número 30488c, que introduce esta figura dentro de la categoría de residente permanente.
AdjuntosGacetaNo_30488c_20260323.pdf
De acuerdo con el decreto, podrán aplicar extranjeros con trayectoria científica o tecnológica reconocida a nivel internacional, que busquen desarrollar actividades de investigación, docencia o transferencia de conocimiento en instituciones establecidas en Panamá.
El permiso será otorgado inicialmente por un período provisional de dos años.
Cumplido ese plazo, los beneficiarios podrán solicitar la residencia permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
El decreto también establece que el trámite deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles, a través de una ventanilla única de trámites especiales del Servicio Nacional de Migración.
Entre los requisitos para aplicar se incluyen pruebas de trayectoria científica —como publicaciones, premios o patentes—, una carta de afiliación con una institución en Panamá, un plan de trabajo y certificación de solvencia económica o financiamiento del proyecto.
La normativa contempla además beneficios adicionales, como la exoneración de impuestos de importación sobre el menaje de casa al momento de establecerse en el país, y la posibilidad de que los beneficiarios desarrollen actividades laborales distintas a las originalmente declaradas.
El decreto también permite incluir a dependientes, quienes podrán acogerse a la misma protección migratoria, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes.
Como parte de la implementación, se crea la Ventanilla Única de Inserción Científica en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), que brindará orientación y acompañamiento a los profesionales internacionales durante su proceso de establecimiento en Panamá.
La iniciativa busca posicionar al país como un destino competitivo para talento global, en un contexto de creciente demanda por profesionales especializados en ciencia, tecnología e innovación.
La Prensa envió un cuestionado a Senacyt para conocer las necesidades de científicos que tiene el país y las áreas en las que se busca personal especializado.
Requisitos
Además de los requisitos migratorios generales, el solicitante debe presentar:
Tres fotografías tamaño carné.
Comprobación de trayectoria científica, que puede incluir: Publicaciones indexadas de alto impacto, premios, membresías en academias científicas y patentes u otros reconocimientos.
Carta de afiliación o convenio con una institución científica, académica o centro de investigación en Panamá.
Carta de responsabilidad de la institución, donde se detalle: La actividad que realizará el investigador y el salario a devengar
Plan de trabajo o proyecto de investigación a desarrollar en el país.
Certificación de solvencia económica o financiamiento del proyecto.
Hoja de vida actualizada.