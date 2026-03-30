Panamá crea visa para científicos: estos son los requisitos para aplicar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno estableció una subcategoría de residencia permanente para investigadores y profesionales de alto nivel, con un permiso inicial de dos años y opción a permanencia definitiva.

El Gobierno aprobó la creación de una nueva subcategoría migratoria dirigida a investigadores, científicos y profesionales de talento excepcional, con el objetivo de atraer capital humano especializado y fortalecer el ecosistema de innovación en el país.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 6 del 20 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial número 30488c, que introduce esta figura dentro de la categoría de residente permanente.

De acuerdo con el decreto, podrán aplicar extranjeros con trayectoria científica o tecnológica reconocida a nivel internacional, que busquen desarrollar actividades de investigación, docencia o transferencia de conocimiento en instituciones establecidas en Panamá.

El permiso será otorgado inicialmente por un período provisional de dos años.

Cumplido ese plazo, los beneficiarios podrán solicitar la residencia permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El decreto también establece que el trámite deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles, a través de una ventanilla única de trámites especiales del Servicio Nacional de Migración.

Entre los requisitos para aplicar se incluyen pruebas de trayectoria científica —como publicaciones, premios o patentes—, una carta de afiliación con una institución en Panamá, un plan de trabajo y certificación de solvencia económica o financiamiento del proyecto.

Científico en un laboratorio de investigación. Getty Images

La normativa contempla además beneficios adicionales, como la exoneración de impuestos de importación sobre el menaje de casa al momento de establecerse en el país, y la posibilidad de que los beneficiarios desarrollen actividades laborales distintas a las originalmente declaradas.

El decreto también permite incluir a dependientes, quienes podrán acogerse a la misma protección migratoria, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes.

Como parte de la implementación, se crea la Ventanilla Única de Inserción Científica en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), que brindará orientación y acompañamiento a los profesionales internacionales durante su proceso de establecimiento en Panamá.

La iniciativa busca posicionar al país como un destino competitivo para talento global, en un contexto de creciente demanda por profesionales especializados en ciencia, tecnología e innovación.

La Prensa envió un cuestionado a Senacyt para conocer las necesidades de científicos que tiene el país y las áreas en las que se busca personal especializado.

Requisitos

Además de los requisitos migratorios generales, el solicitante debe presentar: