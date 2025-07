‘Panamá debe ampliar capacidad portuaria y atraer nuevas inversiones’, Marliz Bermúdez de APM Terminals

Exclusivo Suscriptores

El comercio global seguirá creciendo. Los países se acomodan a las nuevas tendencias geopolíticas, nuevas medidas arancelarias y la búsqueda de mercados más sólidos.

En medio de ese escenario, más de 65% de las exportaciones de América Latina dependen del mercado de Estados Unidos, y los mercados se preparan para ampliar su capacidad de carga para atender tanto la demanda interna como externa.

Juan Duarte, CEO de Duaga y presidente ejecutivo de AAPA Latam, dibujó en el Foro Marítimo y Logístico 2025 el panorama económico mundial con un crecimiento global de entre 3.1% a 3.5%, con menor ritmo en Europa y algunos países asiáticos como China, pero con un país como India con un crecimiento prometedor, al igual que el de algunos países emergentes asiáticos.

De igual forma, indica que la inflación mundial, que disminuyó en la primera mitad del año, tiende a estar controlada.

“El mundo tiende a un ajuste de la inflación, luego de una política monetaria muy restrictiva después de la pandemia”, agregó Duarte.

En términos de inversiones, precisa que se ve cómo el comercio tiene un comportamiento con el crecimiento económico; sin embargo, la inversión extranjera directa está cayendo en muchos países del mundo.

Duarte indica que, más allá de los titulares de los medios, la economía de Estados Unidos está creciendo, impulsada por nuevos empleos: alrededor de 147 mil hacia el cierre de junio, con aumentos en el consumo de bienes masivos.

Recalca que uno de cada cuatro bienes que se producen en el mundo terminan siendo consumidos por un hogar estadounidense o por las empresas de ese país. “25% de los bienes manufacturados en el mundo es consumido por la economía de Estados Unidos”, apunta.

Precisa que, al margen de la incertidumbre por el cambio constante de políticas gubernamentales en ese país, es un hecho que se han generado 27 mil millones de dólares adicionales en ingresos vía aduana en Estados Unidos.

“El consumo en Estados Unidos está aumentando, las ventas de retail suben 3% y el consumo representa el 60 % del PIB”, añade.

Duarte señala que también se están esperando nuevas inversiones en ese país, apuntadas a la política de promover que las industrias crezcan y la producción interna aumente.

“Entonces, cuando se suma la ecuación macroeconómica, se visualiza que la economía de Estados Unidos va bien”. En el caso de América Latina, Duarte precisa que la región crece de una forma moderada, entre el 2.5% y 2.6%, con ajuste en algunos países.

“La región tiene un crecimiento moderado y las decisiones estratégicas son más importantes que nunca”, advierte.

América Latina invierte en nuevos puertos. ¿Qué pasa en Panamá?

Marliz Bermúdez, directora de Inversiones para las Américas de APM Terminals, precisa que en la región hay más de 55 millones de TEUs (medida de contenedores de 20 pies cada uno) que se movieron en el año 2024, y se proyecta un aumento en la capacidad en la mayoría de los países.

Precisa que Brasil lideró con el 30% del movimiento; Panamá, por el lado del Caribe, creció 25% en el movimiento de carga; el Pacífico de Panamá, con aumentos de 38 %. Pero ambas costas panameñas “están al límite de capacidad”.

En México, el puerto de Manzanillo registró un aumento del 27%, y el puerto está enfocado en carga local por el nearshoring.

Mientras que el puerto de Lázaro Cárdenas registró aumentos del 50%, y principalmente el crecimiento fue de 65 % en trasbordo. “Vemos muchos proyectos de crecimiento en infraestructura y equipamiento”.

En el caso de Centroamérica, Bermúdez mencionó que la región se está moviendo con inversiones emblemáticas en El Salvador por 1,600 millones de dólares, en proyectos apalancados en Alianzas Público-Privadas, que permitirán que se pase de 500,000 TEUs a 1.8 millones de TEUs.

Igualmente, en Costa Rica hay nuevos proyectos para elevar la capacidad, por ejemplo, en Caldera, a 900,000 TEUs.

Bermúdez repasó también los casos de Ecuador, con nuevas inversiones en puertos de aguas profundas; Perú, con el puerto de Chancay, que inició operaciones y tendrá 4 fases y alrededor de 4 mil millones de dólares en inversiones; además de Chile, donde están ampliando los tres puertos principales. “Sigue creciendo la región. Esta región se está moviendo, la ejecución de proyectos está andando”, resaltó Bermúdez.

Por su parte, Duarte expresó que Panamá no debe quedarse rezagada. “Es un lugar estratégico. Todos los vecinos amplían capacidad y además tienen nuevos marcos regulatorios para hacerlo, y apuestan a una mayor capacidad para atender la economía interna”. Ambos expertos coinciden en que Panamá debe ampliar su capacidad portuaria.

“¿Queremos mantener el volumen que tenemos? El trasbordo es una carga volátil. Tenemos que tener incentivos para que los dueños del volumen de carga tengan razones para recalar y no solo transitar", planteó como reto para Panamá Bermúdez.

Advirtió que nada vale proyecto que no se materializa y no ancla carga. “Tenemos, como panameños, que desarrollar una visión para saber lo que queremos hacer como país, no hoy, sino a 30 años”.

¿Qué debe hacer Panamá para atraer inversión?

Duarte enumeró lo que se quiere en el país para garantizar esa inversión en nuevos puertos e infraestructura logística, entre otros proyectos:

Marco regulatorio que garantice el desarrollo de inversiones a largo plazo.

Incentivos para desarrollar infraestructura: no solo cuánto se invierte, sino cuánto se genera para la economía.

“Consideramos que es clave enfocarnos en abrir capacidad, generar inversión y modernizar los puertos para servir a los clientes en ambos lados del océano”, resaltó Bermúdez.