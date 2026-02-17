Panamá debe hacer ajustes en sus leyes fiscales para salir de la lista discriminatoria de la Unión Europea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá seguirá en la lista de países que incumplen con los estándares de la Unión Europea (UE) en transparencia fiscal, así fue anunciado este martes 17 de febrero, lo que lleva al país a ajustar normas para poder salir de esta lista discriminatoria.

La agencia EFE informó que Panamá se mantiene en la lista gris de paraísos fiscales de la UE, decisión que fue confirmada este martes 17 de febrero por el colegiado de países.

La lista funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses. Son incorporadas a la lista las jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reaccionó a la decisión de la UE indicando que esto forma parte del proceso regular de revisiones que realiza el organismo conforme a sus procedimientos internos.

“Panamá mantiene un diálogo continuo tanto con los actores nacionales como con las autoridades europeas, y sigue fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional”, se plasma en un comunicado del MEF.

De igual forma, resalta que confía en que los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones.

“El eje fundamental para que el país logre su exclusión de la lista de la UE es la adopción de una legislación que incorpore criterios de sustancia económica sobre las rentas pasivas de fuente extranjera. Esta reforma es el paso decisivo para obtener la calificación de cumplidor y asegurar una salida definitiva de dicho listado”, afirmó el abogado José Galíndez.

Recalcó que, en la actualidad, el régimen fiscal panameño se limita a gravar las rentas territoriales, dejando fuera del Impuesto sobre la Renta a aquellas de fuente extranjera. “No obstante, la no sujeción de ingresos pasivos de fuente extranjera —como dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital— es catalogada como una práctica perniciosa por la UE”.

Por su parte, José Andrés Romero, presidente de GIINTAX, expresó que la permanencia de Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperativas de la UE es un tema reputacional y que, además, responde a criterios técnicos establecidos en el Código de Conducta en materia de fiscalidad empresarial.

“Para salir de la lista, Panamá debe alcanzar al menos la categoría de “Mayormente Cumplidor” en transparencia fiscal y resolver las observaciones relativas a su régimen de renta pasiva de fuente extranjera, ya sea ajustándolo o demostrando que cumple con criterios de sustancia y no facilita prácticas de elusión”, afirma Romero.

Agregó que el reto para Panamá es técnico y estratégico: se trata de mejorar la percepción y de cerrar brechas concretas bajo los criterios del Código de Conducta para elevar su calificación internacional.

Vale recordar que, a finales de 2025, el Gobierno panameño hizo circular un borrador del proyecto de Ley de Sustancia Económica, que busca reformar el Código Fiscal para que Panamá cumpla con los criterios de la UE sobre fiscalidad justa y regímenes de Exención de Renta de Fuente Extranjera (FSIE) y poder salir en 2026 de la llamada lista de paraísos fiscales.

La UE ha señalado que el sistema panameño es pernicioso debido a la exclusión incondicional de gravamen sobre las rentas pasivas de fuente extranjera.