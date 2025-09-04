Panamá debe pasar de ser un ‘hub’ físico a un centro de comando digital para la cadena de suministro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá tiene que pasar de ser un hub logístico meramente físico a ser una referencia también con centro de datos digitales para la cadena de suministro.

Así lo expresó Jim Tompkins, experto en cadenas de suministro, durante el Supply Chain Forum 2025 que se realizó en Panamá.

“Panamá puede convertirse en el centro de comandos digitales para la cadena de suministro, la plataforma central de cloud o la nube (servicios informáticos) que dará liderazgo regional, control de activos y conectividad global”, resaltó.

Tompkins dibujó con su exposición las opertunidades que tiene Panamá para pasar a otro nivel en materia de logística.

Sostuvo que el país ha comprobado la eficiencia del hub logístico físico con el Canal, los puertos, aeropuerto y las distintas zonas especiales pero es momento de pasar a otro nivel y avanzar.

Dijo que es momento de evolucionar de ser un punto de tránsito logístico tradicional (canal, puertos, aeropuertos) a un espacio de control digital, capaz de gestionar información en tiempo real y coordinar cadenas de suministro globales.

Explicó que se debe diseñar una plataforma central de cloud y explicó que se trata de crear como “cerebro logístico” basado en la nube que integre datos de buques, aviones, terminales, inventarios y clientes. Ese centro no solo daría soporte a Panamá, sino a toda la región.

Precisó que ese modelo digital permitiría a las empresas y al país tener visibilidad sobre el uso de terminales, modos de transporte y fuerza laboral, con capacidad de anticipar problemas y reducir costos.

El especialista en cadenas de suministro dijo que un centro de comando digital eliminaría incertidumbres, ofreciendo servicios predecibles y confiables para los clientes internacionales.

Acotó que para lograr que funcione, este centro debe ser resultado de una asociación público-privada que sume gobierno, empresas, bancos, academia e incluso compradores internacionales.

Tompkins recalcó que el salto digital permitiría reducir retrasos en el Canal, ampliar su alcance, bajar costos y elevar el nivel de competitividad de Panamá como hub global.

Oportunidades logísticas

Daniel Isaza, expresidente del Consejo Empresarial Logístico y organizador del Supply Chain Forum 2025, expresó que es una oportunidad para el país aprovechar las nuevas tecnologías para crear negocios y potencial el hub logístico existente.

“Panamá sigue jugando un lugar importante en la cadena de suministro regional y no podemos perder el foco que el futuro está en la tecnología”, indicó Isaza.

Precisó que el manejo de la información y la data que se genera con el gran movimiento logístico que existe no se está aprovechando adecuadamente.

Demóstenes Pérez, organizador del foro precisó que es fundamental que en los próximos tres años se implementen las plataformas digitales para seguir siendo referente en materia de cadenas de suministro.

“Debemos convertirnos en un hub digital para la interconexión y la transmisión de datos para las cadenas de suministro y que se genere información de valor”, agregó.

Pérez señaló que a la par con la aplicación de nuevas tecnologías es clave que el país sigua elevando la capacidad portuaria y de servicios con nuevos puertos, proyecto de gasoducto y otros elementos como la interconexión terrestre, ampliar la capacidad de carga en el Aeropuerto de Tocumen y estar a la vanguardia con la inversión en innovación y desarrollo aplicada a las cadenas de suministro.