Panamá defiende en la ONU la neutralidad del Canal mientras Estados Unidos reitera acusaciones contra China; Pekin se defiende

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las tensiones entre Estados Unidos y China quedaron plasmadas una vez más en medio del debate sobre la seguridad marítima en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El debate convocado por Panamá quien preside por este mes el Consejo de Seguridad, fue el escenario para que el presidente José Raúl Mulino, ratificara la neutralidad sobre la ruta interoceánica a la vez que indicó que se mantiene abierta para todos los países.

En medio de las intervenciones, el representante de China, expresó que su país respeta la neutralidad del Canal de Panamá.

“Panamá siempre ha gestionado con eficicacia el Canal. China siempre ha respetado la neutralidad permanente del canal”, afirmó el representante de China.

China reiteró que respeta la soberanía de Panamá sobre el Canal para garantizar el comercio mundial.

Posteriormente, la representante de Estados Unidos, aprovechó su intervención para manifestar que a su gobierno le preocupa la influencia de China sobre el Canal.

“Nos sigue preocupando la influencia China en el Canal de Panamá”, dice la representante de EUA.

Ante esta afirmación, el representante de China volvió a tomar la palabra para acusar a Estados Unidos de difundir mentiras y aseguraron que el gobierno de China no interviene en el Canal de Panamá.

Dada la mención de ambos representes sobre el Canal, el presidente José Raúl Mulino reafirmó la defensa a la neutralidad del Canal y a la soberanía del país sobre la ruta interoceánica.

“La neutralidad es la única y la mejor defensa de nuestro Canal ante cualquier amenaza particular o global y por su puesto, el ejercicio soberano de nuestro país tanto en la propiedad como en la administración resguardada y tutelada con un tratado internacional”, afirmó Mulino.

Una ruta neutral a favor del comercio mundial

En el debate sobre la seguridad marítima el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, ratificó la neutralidad del Canal de Panamá. “Esta neutralidad proporciona estabilidad al comercio global”, aseguró.

“El Canal de Panamá está regido por un tratado internacional que garantiza el acceso igualitario a todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra. Esta promesa, incorporada a nuestra Constitución, ha permitido que un país pequeño contribuya a la estabilidad del comercio global, preservando esta infraestructura de las tensiones geopolíticas que con tanta frecuencia frenan el progreso”, expuso Vásquez ante los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

El administrador de la ACP precisó que el manejo eficiente del Canal de Panamá en más de 25 años bajo la administración panameña ha permitido un incremento en la capacidad para el cruce de embarcaciones con la ampliación de la vía interoceánica. “Esto aumentó en 50% el volumen de carga”, dijo al señalar que en los últimos años el promedio de tránsitos ha promediado los 13 mil 500.

Vásquez informó que al cierre del año fiscal 2025, es decir a finales de septiembre de este año, el 53% de los ingresos del Canal serán proporcionados por los cruces que generan las esclusas ampliadas de la vía interoceánica.

El administrador de la ACP asegura que el Canal permanecerá como una ruta segura y eficiente para el mundo. Resaltó que más de 100 mil embarcaciones navegan por los mares moviendo 80% del comercio mundial y el Canal ahorra a cada buque miles de millas en navegación.

“Se confirma que el Canal de Panamá está al servicio de la humanidad, lo que ha permitido que un país pequeño aporte —como he reiterado— estabilidad al comercio global“, resaltó Vásquez.

Durante el debate el presidente Mulino resaltó tanto la neutralidad del Canal, como la estrategia para garantizar que el registro de embarcaciones bajo la bandera panameña no sea usado como refugio de delincuentes.

“El tránsito seguro de todos los buques, en tiempos de paz como de guerra, es garantía de seguridad para la navegación del mundo”, declaró el mandatario, quien recordó que la neutralidad del Canal está amparada por un tratado internacional al que se han adherido más de 40 países.

Mulino señaló que esta condición ha permitido que un país pequeño como Panamá aporte estabilidad global y preserve una infraestructura clave de las tensiones geopolíticas. “Nuestro Canal es la demostración que su neutralidad, es un aporte fundamental a la paz mundial y al desarrollo del comercio internacional. El tránsito seguro de todos los buques en tiempos de paz como de guerra, es garantía de seguridad a la navegación del mundo”, reafirmó Mulino.

Durante su discurso, el presidente enfatizó que Panamá no permitirá que su bandera sea utilizada por embarcaciones o propietarios vinculados a sanciones internacionales. “Panamá no es ni será refugio de quienes violan el derecho internacional o amenazan la seguridad de los océanos”, recalcó, destacando los controles y medidas adoptadas para proteger la transparencia y el cumplimiento de las normativas.

El mandatario también recordó que el Canal conecta 180 rutas marítimas con más de 1,920 puertos en 170 países, reafirmando su papel como eje logístico mundial. “Detrás de cada bandera panameña hay un país que respalda la seguridad, el control y la transparencia”, sostuvo.

Información en desarrollo...