Panamá desmiente que buque con su bandera esté vinculado a investigación por pesca ilegal en Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ARAP confirmó, mediante registros satelitales, que la embarcación señalada por medios argentinos operaba en Asia y no en aguas argentinas.

El Gobierno de Panamá desmintió este jueves, cualquier vinculación de una embarcación de su pabellón con una investigación por presuntas actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en aguas de la República Argentina, luego de que medios digitales de ese país asociaran al buque BAO WIN con los hechos bajo investigación.

A través de un comunicado oficial, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que, tras conocer las publicaciones, ordenó de inmediato una verificación mediante el Centro de Control y Seguimiento Pesquero (CCSP), encargado del monitoreo permanente de las embarcaciones registradas bajo bandera panameña.

Las verificaciones determinaron que la embarcación BAO WIN de pabellón panameño, identificada con el IMO No. 9109263, no corresponde al buque mencionado en las publicaciones difundidas por medios argentinos.

🇦🇷🇨🇳‼️ | El Gobierno argentino sancionó a los buques “BAO FENG” y “BAO WIN” de bandera china tras detectarlos pescando sin autorización dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, imponiendo multas acumuladas que superan los 2.7 millones de pesos (1.8 millones de dólares). pic.twitter.com/UVbloJzEpI — UHN Plus (@UHN_Plus) July 22, 2026

De acuerdo con los registros oficiales de seguimiento satelital de la ARAP, la nave panameña se encontraba operando en aguas del continente asiático durante el período en que ocurrieron los hechos investigados en Argentina, por lo que no estuvo en ningún momento en aguas bajo jurisdicción de ese país.

La institución precisó que la embarcación involucrada en la investigación es otra nave que comparte el mismo nombre BAO WIN, pero está identificada con el IMO No. 1127166 y navega bajo bandera de la República Unida de Tanzania.

Ante esta situación, el Gobierno panameño rechazó categóricamente cualquier señalamiento que relacione al buque de pabellón panameño con las presuntas actividades de pesca ilegal, al considerar que la evidencia técnica y los registros oficiales demuestran de manera objetiva que la embarcación no se encontraba en la zona donde ocurrieron los hechos.

Las autoridades destacaron que Panamá mantiene mecanismos permanentes de monitoreo, control y seguimiento de las embarcaciones bajo su pabellón, lo que permite conocer su ubicación y actividad tanto en alta mar como en aguas bajo jurisdicción de otros Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales como Estado de pabellón.

Finalmente, el Gobierno aseguró que continuará fortaleciendo los sistemas de vigilancia, el intercambio de información y la cooperación internacional para prevenir y combatir este tipo de actividades ilícitas.