Panamá diseña plan para la descarbonización marítima con apoyo de la Unión Europea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá avanza en el diseño de un plan nacional de descarbonización para el sector marítimo, en cumplimiento con los lineamientos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Así lo informó Alexander De Gracia, administrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), durante una reunión con el consultor designado por la Unión Europea (UE), Arthur James, quien brindará asistencia técnica en la elaboración de esta propuesta.

“En los próximos cinco meses contemplamos tener un borrador del plan de acción para iniciar su ejecución lo antes posible, pero necesitamos la colaboración de muchos actores del sector”, señaló De Gracia.

El plan se integrará a la Estrategia Marítima Nacional y busca crear condiciones propicias, así como un marco regulatorio que convierta a Panamá en un destino atractivo para la inversión internacional en combustibles alternativos, considerado uno de los ejes centrales de este proyecto.

La descarbonización del sector marítimo consiste en la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los buques, promoviendo una transformación hacia un transporte más ecológico mediante el uso de energías limpias y tecnologías innovadoras.

Por su parte, el consultor externo de la UE en Panamá destacó que esta asistencia técnica es fundamental para construir la hoja de ruta hacia la descarbonización marítima. “Esto nos permitirá contar con una línea base y un diagnóstico del estado actual del país. Vamos a identificar qué debemos hacer, hacia dónde vamos y qué herramientas necesitamos para cumplir con los compromisos internacionales”, explicó.

La descarbonización marítima consiste en reducir y eliminar de forma progresiva las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero generados por el uso de combustibles fósiles en barcos y operaciones portuarias.

Como recordó la AMP, “Panamá, como Estado miembro de la OMI y país con la flota más grande del mundo, debe cumplir con las metas globales de reducción de emisiones. El objetivo principal, adoptado en 2023, es alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo internacional para el año 2050”.