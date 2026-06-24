Panamá en la mira de grandes inversiones en logística, turismo y finanzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Autoridades, inversionistas y expertos analizaron en Panamá las oportunidades de negocio financieros, inteligencia artificial, el futuro del Canal como eje logístico, y el potencial del turismo.

Panamá se consolida como un punto estratégico para la atracción de nuevos negocios y grandes inversiones en la región, impulsado por su posición geográfica, su plataforma logística y su papel clave en el comercio internacional a través del Canal de Panamá.

En el marco del foro “Las Américas unidas: afrontar desafíos compartidos y construir prosperidad compartida”, organizado por Atlantic Council, celebrado durante la 56° Asamblea General de la OEA, el país volvió a posicionarse como un hub regional con potencial de crecimiento en sectores como logística, transporte, turismo, finanzas, criptomonedas, infraestructura y grandes obras de desarrollo.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que el país atraviesa un momento decisivo en el contexto global de inversión, subrayando que “las decisiones de inversión tendrán un impacto profundo en la forma en que producimos, comerciamos y generamos empleo en los años venideros” .

Moltó enfatizó además que América Latina cuenta con talento, recursos estratégicos y una posición cada vez más relevante en las cadenas globales de suministro, lo que abre oportunidades para que Panamá fortalezca su rol como plataforma de negocios internacionales.

Julio Moltó, ministro de comercio e industrias. LP/Katiuska Hernández

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, centró su intervención en la necesidad de consolidar la confianza como base del crecimiento económico.

Chapman reiteró que el país se ha enfocado en “poner la casa en orden en términos de condiciones fiscales” y construir un entorno de estabilidad que genere confianza tanto para la inversión extranjera como para la inversión doméstica.

Felipe Chapman, ministro de economía y finanzas. LP/Katiuska Hernández

En su visión, la clave para atraer capital de largo plazo es la consistencia en las políticas públicas y la credibilidad institucional.

En la misma línea, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, destacó el papel estratégico del Canal de Panamá como eje del comercio global.

Ministro de la Presidencia y secretario de Metas, José Ramón Icaza. Foto: Alexander Arosemena

Icaza recalcó que la vía interoceánica es una “ruta confiable, segura y neutral para todas las naciones”, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y disrupciones en las cadenas de suministro . Asimismo, explicó que la visión estratégica 2035 contempla inversiones clave como el reservorio de Río Indio, nuevas terminales portuarias y corredores logísticos que buscan fortalecer la resiliencia hídrica y ampliar la capacidad operativa del país.

Icaza resaltó que Panamá apuesta por un modelo de desarrollo basado en la integración entre infraestructura, estabilidad macroeconómica e innovación.

Con el Canal como eje central, el país busca ampliar su oferta hacia sectores como la logística avanzada, el turismo de alto valor, los servicios financieros digitales y la economía tecnológica, reforzando su papel como plataforma de inversión para las Américas.

Chapman aseguró que en el marco de la Asamblea de la OEA vinieron al país grupos de empresas e inversionistas interesados en explorar oportunidades para establecerse en el país.

“Hay mucho interés de empresas grandes que quieren instalarse en el país para generar empleo, en sectores de alta tecnología, logística, finanzas, realmente me voy muy entusiasmado de todos estos encuentros”, adelantó el ministro de economía y finanzas.

Alianzas público privadas

Desde el sector privado, la presidenta ejecutiva de Bern Holdings, Jacqueline Bern de Mena, subrayó que la consistencia en las políticas públicas ha sido un factor determinante para mantener el atractivo de Panamá como destino de inversión.

Bern de Mena enfatizó que, si bien los incentivos fiscales pueden ser un elemento inicial de atracción, lo verdaderamente decisivo es el ecosistema que acompaña la inversión.

la presidenta ejecutiva de Bern Holdings, Jacqueline Bern de Mena. LP/Katiuska Hernández

Insistió en la necesidad de simplificar los procesos para que el flujo de negocios sea más eficiente, afirmando que los trámites deben pasar “de la teoría a la práctica” y que es fundamental que el entorno regulatorio permita que las inversiones se concreten sin fricciones innecesarias .

También resaltó que el flujo de negocios en Panamá es sólido y que el país cuenta con asociaciones locales sofisticadas capaces de acompañar proyectos de gran escala.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Gianpiero Leoncini, destacó la importancia de la visión de largo plazo entre el sector público y privado como uno de los principales activos del modelo panameño.

el vicepresidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Gianpiero Leoncini, LP/Katiuska Hernández

Subrayó que esta coordinación ha permitido invertir en proyectos estratégicos como el Canal de Panamá y el Aeropuerto de Tocumen, fortaleciendo la infraestructura clave del país.

Leoncini agregó que CAF mantiene su apuesta por Panamá en sectores estratégicos como la educación técnica, el agua, la sanidad y la agricultura, con el objetivo de diversificar la economía y elevar la productividad.

Asimismo, advirtió que uno de los factores críticos para acelerar el desarrollo regional es la preparación de proyectos en fase de preinversión, destacando que la calidad del gasto, la capacidad institucional y la asistencia técnica son determinantes para transformar ideas en inversiones concretas y sostenibles.