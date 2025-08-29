Panamá, 29 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Panamá encabezará REDIFP por dos años para impulsar educación técnica y empleabilidad

    Getzalette Reyes
    Panamá encabezará REDIFP por dos años para impulsar educación técnica y empleabilidad
    Panamá asumió la presidencia pro tempore de la La Red de Institutos de Formación Profesional. Foto/Inadeh

    Panamá asumió la presidencia pro tempore de la Red de Institutos de Formación Profesional (REDIFP) de Centroamérica, República Dominicana y Haití.

    El país ejerce este liderazgo a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), dirigido por Yajaira Pitti, quien encabezará la presidencia durante los próximos dos años.

    Desde su creación en 2008, la REDIFP ha impulsado iniciativas conjuntas para fortalecer la formación profesional y promover la empleabilidad en la región.

    Bajo la dirección del Inadeh, Panamá ha desarrollado programas innovadores de formación dual, un modelo educativo técnico que combina la enseñanza teórica en centros de estudio con la práctica en empresas. Gracias a esta metodología, el programa de logística alcanzó una tasa de inserción laboral del 87%, con apoyo de más de 20 empresas líderes del sector, destacó la institución.

    En el marco de este modelo, 133 estudiantes participaron en los programas de Mecánico Automotriz y Auxiliar Logístico Dual, de los cuales 66 lograron graduarse exitosamente.

    “Hoy más que nunca es fundamental unir esfuerzos y recursos en toda la región para asegurar un futuro lleno de oportunidades para nuestros jóvenes. Asumo esta presidencia con el compromiso de transformar la educación y responder a las necesidades del mercado, potenciando la empleabilidad y el desarrollo económico en Centroamérica”, expresó Pitti al asumir el cargo el pasado 28 de agosto.

    Además del Inadeh de Panamá, la REDIFP está integrada por:

    • Instituto Nacional de Aprendizaje (Costa Rica)

    • Instituto Nacional de Capacitación y Formación (El Salvador)

    • Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Guatemala)

    • Instituto Nacional de Formación Profesional (Honduras)

    • Instituto Nacional Tecnológico (Nicaragua)

    • Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (República Dominicana)

    • Instituto Nacional de Formación Profesional (Haití)

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Budy Attie y Luis Oliva llegan custodiados y esposados a la DIJ. Leer más
    • Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: Superintendencia de Bancos. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más