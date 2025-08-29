Panamá encabezará REDIFP por dos años para impulsar educación técnica y empleabilidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá asumió la presidencia pro tempore de la Red de Institutos de Formación Profesional (REDIFP) de Centroamérica, República Dominicana y Haití.

El país ejerce este liderazgo a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), dirigido por Yajaira Pitti, quien encabezará la presidencia durante los próximos dos años.

Desde su creación en 2008, la REDIFP ha impulsado iniciativas conjuntas para fortalecer la formación profesional y promover la empleabilidad en la región.

Bajo la dirección del Inadeh, Panamá ha desarrollado programas innovadores de formación dual, un modelo educativo técnico que combina la enseñanza teórica en centros de estudio con la práctica en empresas. Gracias a esta metodología, el programa de logística alcanzó una tasa de inserción laboral del 87%, con apoyo de más de 20 empresas líderes del sector, destacó la institución.

En el marco de este modelo, 133 estudiantes participaron en los programas de Mecánico Automotriz y Auxiliar Logístico Dual, de los cuales 66 lograron graduarse exitosamente.

“Hoy más que nunca es fundamental unir esfuerzos y recursos en toda la región para asegurar un futuro lleno de oportunidades para nuestros jóvenes. Asumo esta presidencia con el compromiso de transformar la educación y responder a las necesidades del mercado, potenciando la empleabilidad y el desarrollo económico en Centroamérica”, expresó Pitti al asumir el cargo el pasado 28 de agosto.

Además del Inadeh de Panamá, la REDIFP está integrada por: