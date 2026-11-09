Panamá enfrenta desafíos para diversificar las exportaciones, advierte informe del BID

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El BID reporta una caída de 22.1% en las exportaciones panameñas en el primer semestre de 2026 debido al descenso de las ventas de cobre.

Panamá, conocido por sus servicios financieros, comerciales, logísticos y marítimos, busca diversificar sus exportaciones de bienes para compensar la caída de las ventas de cobre, que hasta 2023 tenían un peso importante en la balanza comercial del país.

En un análisis del comportamiento de las exportaciones de Panamá, sin incluir zonas económicas especiales y zonas francas, el Banco Interamericano de Desarrollo, advierte que las ventas externas del país experimentaron un descenso de 22.1% en el primer semestre, producto de la diferencia estadística y el contraste de las ventas de cobre que se han reducido sustancialmente, debido a la paralización de la actividad minera desde finales de 2023.

Puntualmente, el BID, en el estudio “Monitor de Comercio e Integración 2026: Capitalizar la resiliencia. La arquitectura regulatoria como atractivo para la inversión extranjera”, indica que en 2025, Panamá autorizó la exportación del cobre almacenado de la mina Cobre Panamá, lo que elevó el valor de las exportaciones nacionales en ese momento en 36.9%.

Mientras que al cierre del primer semestre de 2026, las exportaciones cayeron 22.1%, principalmente por el efecto estadístico de comparar con un período de 2025 que incluía esas ventas de cobre.

En 2025, la venta y exportación de concentrado de cobre que permanecía almacenado en Cobre Panamá desde la paralización de la mina, en noviembre de 2023, generó ingresos por $334 millones, correspondientes a unas 122,520 toneladas de concentrado exportadas por First Quantum Minerals.

Fotografía de archivo del concentrado de cobre que había en la mina de Donoso. Archivo

En 2026, tras la autorización gubernamental para procesar material rocoso previamente extraído, la compañía reanudó los embarques en agosto, cuando despachó 33,000 toneladas de concentrado hacia Europa.

En septiembre exportó otras 38,611 toneladas, para un total de 71,611 toneladas métricas húmedas durante ambos meses.

Las ventas del tercer trimestre generaron ingresos por $203 millones, según los resultados de First Quantum. Estos embarques se realizaron después de junio, por lo que no forman parte de las exportaciones del primer semestre de 2026 examinadas por el BID.

$334 millones fueron los Ingresos estimados por ventas de concentrado de cobre en 2025 por parte de Cobre Panamá. 122,520 toneladas fue lo exportado en concentrado de cobre por Cobre Panamá en 2025. 71,611 toneladas de concentrado húmedo exportado por Cobre Panamá entre agosto y septiembre de 2026. En agosto fue el primer embarque de 33 mil toneladas y el segundo por 38 mil en septiembre.

¿Qué pasa con el resto de las exportaciones panameñas?

Al excluir las ventas externas de minerales de cobre, las exportaciones panameñas muestran un comportamiento positivo en los primeros nueve meses de 2026, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Entre enero y septiembre, la oferta exportable del país alcanzó $1,157.8 millones, un crecimiento de 17.2% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con el Informe de Desempeño de las Exportaciones, elaborado por la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El banano es uno de los productos de exportación de Panamá. Cortesía

Del total reportado, $822.4 millones correspondieron a exportaciones registradas, lo que representa un aumento de 9% frente al mismo período del año anterior. En términos absolutos, estas ventas generaron $67.7 millones adicionales.

Por su parte, las exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales sumaron $335.3 millones, con un crecimiento de 43.8%, el mayor incremento porcentual entre los dos componentes de la oferta exportable.

Entre los principales productos que Panamá coloca en los mercados internacionales figuran el camarón congelado, banano, aceite de palma, teca, productos farmacéuticos y café.

En el caso del banano, las exportaciones se reanudaron este año desde Bocas del Toro, luego de la reactivación de la planta de Chiquita Brands.

Estados Unidos se mantiene entre los principales destinos de las exportaciones panameñas, junto con mercados de Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

La sandia forma parte de la oferta exportable de frutas panameñas. Cortesía MICI

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que el incremento de las ventas al exterior también tiene efectos sobre otras actividades económicas.

“Son $67.7 millones adicionales en ventas al exterior. Eso se traduce en más pedidos y en más movimiento alrededor de esas operaciones: transporte, logística, servicios y proveedores que también forman parte de la actividad exportadora”, señaló.

Moltó también resaltó la importancia de ampliar la participación de productos con mayor valor agregado dentro de la oferta nacional.

“Vender fuera del país es importante, pero también lo es que cada vez podamos ofrecer productos con mayor valor. Eso amplía las posibilidades de negocio para nuestras empresas y permite llegar a compradores distintos”, expresó.

Exportadores buscan nuevos mercados

Arturo Siu, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX)., sostuvo que la meta es lograr nuevos mercados y diversificar aún más las exportaciones.

“El sector exportador panameño tiene capacidad y oportunidades para seguir creciendo. Tras un 2025 de importantes desafíos para algunos sectores exportadores, este año observamos señales alentadoras de mayor dinamismo. Nuestro principal reto es convertir ese potencial en un crecimiento sostenido, diversificando mercados y facilitando que más empresas puedan llevar sus productos al exterior”, dijo.

Sostuvo que para lograrlo, será fundamental mantener y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado y seguir enfocando los esfuerzos a mercados como Estados Unidos, el Caribe y Europa.

Arturo Siu, presidente de APEX. LP/Carlos Moore

Indicó que valoran las oportunidades comerciales que se han generado desde el MICI, para promover los productos hechos en Panamá.

“Un ejemplo son las recientes misiones empresariales al Caribe, que han permitido acercar la oferta panameña a nuevos compradores y generar perspectivas concretas de negocios. El siguiente paso es consolidar estos acercamientos en relaciones comerciales sostenibles, acompañados de mejoras en la facilitación del comercio y la eficiencia logística”.

Indicó que de cara al cierre de 2026, mantienen las expectativas positivas, considerando que la oferta exportable sin cobre ya se aproxima a los $1,200 millones.

“Para 2027, aspiramos a superar los resultados de este año, apoyados en el potencial de los sectores agroindustrial, pesquero y manufacturero, así como en una mayor participación de productos con valor agregado en los mercados internacionales”.

Panorama regional

El comportamiento de las exportaciones panameñas contrasta con el dinamismo registrado en otros países de América Latina y el Caribe.

Según el Monitor de Comercio e Integración 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las exportaciones de bienes de la región crecieron 19.5% durante el primer semestre de 2026, impulsadas principalmente por México, cuyas ventas externas aumentaron 24.6%.

En Sudamérica, el crecimiento fue de 16.5%, mientras que Centroamérica registró un incremento de 8.3%, por debajo del 11% alcanzado en 2025.

Dentro de Centroamérica, Nicaragua destacó con un crecimiento de 25.7% en sus exportaciones durante el primer semestre de 2026, seguida por República Dominicana, con 14.8%.

En contraste, Costa Rica registró un aumento de 5.8%, Guatemala de 4.9%, El Salvador de 4.1% y Honduras de 3.7%. Panamá fue la excepción, con una contracción de 22.1%, que el BID atribuye al efecto estadístico de las exportaciones extraordinarias de concentrado de cobre realizadas en 2025.

En cuanto a las importaciones, Panamá registró un crecimiento de 14.6% durante el primer semestre de 2026, superior al promedio de Centroamérica, que fue de 8.6%, y al de América Latina y el Caribe, de 12.5%.

El informe señala que las compras externas panameñas alcanzaron aproximadamente $14,200 millones en 2025, frente a $14,000 millones en 2024, lo que representó un incremento de 1.2%.

En el resto de Centroamérica también aumentaron las importaciones durante los primeros seis meses de 2026. Guatemala registró un crecimiento de 10.5%, El Salvador de 8.8%, Honduras de 7.8%, Costa Rica de 6.1% y Nicaragua de 4.6%.

México, por su parte, experimentó un incremento de 22% en sus compras externas, mientras que en Sudamérica las importaciones crecieron 5%, reflejando diferencias en el comportamiento del comercio exterior entre las economías de la región.