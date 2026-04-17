Panamá entra a la Organización Hidrográfica Internacional y participará en foro clave de navegación marítima mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá participará por primera vez en la Asamblea de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), tras formalizar su adhesión a este organismo. Así lo comunicó este viernes 17 de abril de 2026 la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en un comunicado.

La asamblea se realizará del 19 al 23 de abril de 2026 en Mónaco, donde la delegación panameña entregará el pabellón nacional ante Alberto II de Mónaco, en un acto que marca la incorporación del país a este organismo internacional.

La adhesión, aprobada mediante la Ley 479 de 2025, permitirá a Panamá contribuir a la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar y la conservación del medio marino. Además, fortalece su rol como uno de los principales Estados de abanderamiento y nodo clave del comercio marítimo mundial, destacó la AMP en el comunicado divulgado este viernes.

En tanto, el director de la OHI, Luigi Sinapi, destacó que la incorporación de Panamá contribuirá a mejorar la calidad de las cartas náuticas, la seguridad de la navegación y la resiliencia del comercio marítimo, además de impulsar la cooperación técnica internacional.

Como miembro, Panamá podrá participar en el desarrollo de estándares hidrográficos globales, como el modelo S-100, e integrarse a iniciativas como Seabed 2030, orientadas a mapear el fondo oceánico a nivel mundial.

Según se detalla en su sitio web, la OHI es un organismo intergubernamental que trabaja para garantizar que todos los mares, océanos y aguas navegables del mundo sean estudiados y cartografiados. Establecida en 1921, coordina las actividades de las oficinas hidrográficas nacionales y promueve la uniformidad en las cartas náuticas y documentos.