Panamá, entre esclusas y contenedores: el reto de una logística con propósito

Dos voces clave del sector marítimo-logístico compartieron visiones complementarias desde sus respectivas trincheras sobre cómo transformar la infraestructura portuaria panameña en un motor sostenible de desarrollo.

Ocurrió en el Foro Marítimo y Logístico 2025, que se celebró el martes 22 de julio.

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, y el director de negocios de PSA, Francisco Bonomi, compartieron cómo sus organizaciones están adaptando sus operaciones para responder a un entorno global cambiante.

El panel, titulado Logística con propósito: innovación, empleo y sostenibilidad para el desarrollo, fue una radiografía de un país que vive del tránsito, pero que ya no puede darse el lujo de hacerlo sin una planificación.

Con un enfoque complementario, ambos panelistas coincidieron en que Panamá no puede seguir viendo su infraestructura como una suma de instalaciones aisladas. “No es una empresa u otra, sino cómo funcionamos en conjunto para el beneficio de las empresas y de la población”, afirmó Espino de Marotta, mientras Bonomi completó: “Debemos vernos como un ecosistema. No es solo una terminal u otra, sino cómo coexistimos”.

Un Canal que se reinventa

El Canal de Panamá, con 110 años de operación y más de 8 mil trabajadores, ha atravesado años duros. “El 2023 nos ayudó a reinventarnos”, dijo Espino de Marotta, al referirse a uno de los veranos más secos de la historia reciente. Entre las medidas implementadas, destacó el uso de una draga para mover agua dulce del Corte Culebra a la toma de Miraflores y así mitigar la intrusión salina, una maniobra que permitió mantener 150 tránsitos adicionales sin sacrificar el suministro de agua potable.

La sostenibilidad, subrayó, ya no es opcional. “El proyecto de Río Indio no puede esperar más”, planteó. Ese futuro embalse, cuya inversión se estima en $1,500 millones, busca garantizar el recurso hídrico en el país por al menos 50 años. Pero no solo es ingeniería: el canal deberá reasentar a al menos 500 familias. “Vamos a usar los estándares más altos para programas de reasentamiento”, aseguró.

Además, en un país donde el 40% de la fuerza laboral del Canal se jubilará en los próximos 10 años, la formación de talento se ha vuelto prioridad. Espino de Marotta mencionó alianzas con organizaciones como Pilando Ando y acuerdos con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Tecnológico Superior Especializada, entre otros. “No podemos depender solamente del Ministerio de Educación”, advirtió.

En materia de innovación operativa, el Canal no se ha quedado atrás. Desde la implementación del NetZero Slot que prioriza el paso de buques con bajas emisiones, hasta el uso de analítica predictiva para optimizar tránsitos, las tecnologías emergentes se han convertido en aliadas estratégicas. “Seguimos reinventándonos y potenciando la estructura que tenemos”, resumió.

PSA: eficiencia desde el muelle

Francisco Bonomi, director de negocios de PSA, una terminal portuaria con 15 años en Panamá, se enfocó en los pilares que sustentan su estrategia: eficiencia operativa, acción climática y desarrollo humano.

Con 2 millones de teus de capacidad, alcanzados tras una inversión anticipada cuando aún “no había demanda”, PSA ha apostado por la innovación interna. “Tenemos agentes de cambio en el muelle, estibadores que pueden proponer soluciones”, explicó. En medio de altos niveles de ocupación, han desarrollado un sistema propio de planificación que permite mantener la productividad sin necesidad de expandir físicamente.

En automatización, la empresa ha invertido entre 3 y 5 millones de dólares para digitalizar procesos como la operación de grúas de patio. “No hemos tenido ninguna interrupción operativa”, destacó Bonomi, al referirse al delicado equilibrio entre transformación tecnológica y continuidad operativa. Aunque aclaró: “Automatización no es reemplazo, es transformación de empleo”.

Ese cambio también se refleja en la gestión del talento. Explicó que PSA ha impulsado programas de capacitación, entre ellos un “Brain Gym” para entrenamiento cognitivo y manejo del estrés. “Estamos preparando esta generación para que, en unos años, estén a cargo del senior management”, dijo. Contó que dos jóvenes panameñas han sido seleccionadas como talento emergente y enviadas a formarse en Amberes.

Desde el punto de vista ambiental, PSA asegura que el 100% de su electricidad proviene de fuentes renovables. La empresa ha reducido sus emisiones en 50% desde 2019 y ha sembrado más de 6,000 árboles en seis años. “Cada decisión que tomamos la evaluamos con un lente de sostenibilidad”, enfatizó Bonomi.

¿Y Corozal?

En el panel, un espacio organizado por Corprensa, también se puso sobre la mesa el proyecto portuario de Corozal. Espino de Marotta confirmó que el Canal está revisando el pliego de licitación. “Es de los proyectos más listos para salir, pero estamos ajustándolo a las nuevas condiciones del mercado”, señaló, sin dar una fecha precisa.

Con respecto a la posibilidad de entrar a operar otro puerto, Bonomi, por su parte, fue prudente pero claro: “Siempre miramos oportunidades”.

¿Y la logística con propósito?

Qué significa logística con propósito para un país como Panamá?

Para Espino de Marotta, es aprovechar la geografía como un imán de desarrollo: “Mi esposo dice que Panamá está doomed to succeed (condenado al éxito). Tenemos mucho más que ofrecer”. Para Bonomi, es tener visión, pero sobre todo acción. “Sin un plan de ejecución, una visión es solo una palabra”.