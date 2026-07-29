Panamá es el segundo destino latinoamericano con mayor crecimiento del gasto turístico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La inteligencia artificial, las recomendaciones personales y la búsqueda de experiencias ligadas a intereses como la gastronomía, la cultura y el bienestar están transformando la forma en que los viajeros eligen, reservan y viven sus destinos. Expertos analizaron las tendencias en el Foro Café con La Prensa.

Panamá está de moda para los turistas. Cada vez más viajeros deciden incluir en su itinerario de vacaciones visitar el país bien sea dentro de un paquete de otros destinos con el programa Stopover de Copa Airlines, o para explorar nuevas rutas dentro de su viaje de negocio o de placer.

Gran parte de la decisión se toma con las opiniones de los amigos y familiares, pero las redes sociales, la promoción en plataformas tecnológicas e incluso la inteligencia artificial también está impulsando las decisiones de los viajeros.

Así lo destaca, Santiago Rega, director senior de Desarrollo de Negocios Cross-Border para Visa en América Latina y el Caribe, quien presentó en el foro Café con La Prensa sobre “Turismo: Innovación, tecnología y experiencias digitales en Panamá”, las tendencias de gastos y el comportamiento del viajero.

Rega menciona que según el estudio anual Global Travel Intentions de Visa, que midió Brasil, México, Perú, Argentina y Estados Unidos, mercados que calificó como relevantes para Panamá, entre 35% y 51% de los viajeros encuestados, utiliza inteligencia artificial para planificar sus viajes.

Santiago “Santi” Rega, director senior de Desarrollo de Negocios Cross-Border para Visa en América Latina y el Caribe. LP/Alexander Arosemena

Pero además, menciona que entre 42% y 47% indica que es igualmente importante las opiniones de amigos y familiares relacionados con un destino.

Rega precisa que en los próximos 20 años se produciría una transferencia de riqueza de alrededor de $36 millones de millones (trillón en inglés) hacia la generación Z y los millennials. De esa totalidad, unos $800 mil millones se destinaría a viajes, compras, gastronomía y ocio.

Panamá puede capturar gran parte de ese gasto, dado que está en el interés de los viajeros de los mercados de norteámerica, impulsados por Estados Unidos primordiaLmente. Ese mercado representa 46% de los corredores turísticos relevantes para Panamá, mientras que los viajeros de Latinoamérica representan 34% y Europa concentra aproximadamente 15%.

Santiago "Santi" Rega, director senior de Desarrollo de Negocios Cross-Border de Visa para América Latina y el Caribe, afirmó que Panamá es el segundo destino con mayor crecimiento entre los principales mercados turísticos de la región y ya ocupa el séptimo lugar entre los… pic.twitter.com/BhZT8OTTPA — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

En tal sentido, Rega destacó que Panamá ocupa el segundo lugar en crecimiento entre los diez destinos que generan mayor volumen de gasto presencial en viajes, superado únicamente por Argentina.

Santiago “Santi” Rega, director senior de Desarrollo de Negocios Cross-Border para Visa en América Latina y el Caribe, presentó las tendencia en la industria de viajes y los sistemas de pago. LP/Añexander Arosemena

Además, el país también ocupa la posición número siete entre los diez destinos más importantes para los viajeros de Norteamérica.

Entre las oportunidades para mejorar, Rega menciona que se deben facilitar los medios de pago para los viajeros no solo en la ciudad de Panamá, sino en el interior del país, dado que entre 80% y 90% de los viajeros manifiesta preocupaciones relacionadas con los medios de pago antes de visitar un destino.

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas planifican sus viajes. Santiago Rega explicó que entre el 35% y el 51% de los viajeros ya la utiliza para organizar sus vacaciones, mientras plataformas impulsadas por IA comienzan a incorporar publicidad… pic.twitter.com/o3ksZZNaIE — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

El director de Visa expresó que es el momento para que Panamá pueda cerrar esa brecha de necesidades de pagos digitales para facilitar los trámites y pagos a los viajeros. “Tenemos la oportunidad para realmente conseguir un crecimiento en Panamá en estos siguientes años, en el turismo. El objetivo es hacer que Panamá sea más fácil de descubrir, vivir, reservar y pagar, más allá del núcleo metropolitano”, destacó.

Una conectividad que llegue al interior

En el foro también se analizó cómo la conectividad aérea y las mejoras en la infraestructura turística pueden impulsar la reactivación en el interior del país y que más viajeros decidan salir del Aeropuerto Internacional de Tocumen, para descubrir Panamá.

Carlos Conde, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá, expresó que existe una gran oportunidad por sumar más visitantes que utilizan la terminal aérea como conexión a otros destinos.

Carlos Conde planteó que el Aeropuerto Internacional de Tocumen debería convertirse en una gran vitrina del país. Propuso reforzar la promoción de Panamá con publicidad sobre su gastronomía, café y experiencias turísticas para convencer a los pasajeros en tránsito de regresar… pic.twitter.com/OfHM9dR4Vv — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

Detalló que en 2025 más de 22 millones de personas viajaron por Tocumen, y en el primer semestre de este año más de 11.5 millones. “La gran oportunidad que tenemos es convertir esos pasajeros que están pasando por Tocumen a que vuelvan o se queden aquí en Panamá”.

Conde precisó que el esfuerzo entre aerolíneas, Promtur, la Autoridad de Turismo, los operadores turísticos y la terminal debe mantenerse y trabajar para impulsar esa llegada de visitantes.

Panamá ya capitaliza su ventaja en conectividad aérea, pero el desafío para el segundo semestre será sostener el crecimiento del turismo con una mejor oferta de productos, mayor capacidad hotelera y facilidades para los visitantes, afirmó Carlos Conde.

Mire el #CaféconLaPrensa… pic.twitter.com/B9yfrZgCRZ — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

Indicó que Tocumen debe ser esa vitrina de promoción. “Nosotros deberíamos forrar Tocumen con publicidad del destino (...) Yo forraría el aeropuerto con publicidad de Panamá, del café de Panamá, el país lo tiene prácticamente todo para cautivar a ese viajero nuevo”, resaltó.

Carlos Conde, presidente de la Asociación de Líneas Aéras de Panamá. LP/Alexander Arosemena

Conde citó las cifras de la ATP que revelan que al cierre de abril se acumulaba la llegada de 1.28 millones de visitantes en cuatro meses, un aumento de 16.4% frente al mismo período de 2025 y de ese total, 954,000 fueron turistas que pernoctaron en el país.

Ernesto Tito Orillac, empresario y expresidente de Camtur, sostuvo que son optimistas de que va a seguir creciendo la llegada de turistas, pero indica que es fundamental apoyarse en una oferta más amplia de productos y experiencias que motive al visitante a permanecer uno o dos días adicionales en el país.

Ernesto “Tito” Orillac, empresario del sector turismo y expresidente de Camtur. LP/Alexander Arosemena

Recomendó fortalecer los circuitos ya consolidados en Boquete, Tierras Altas, la Riviera Pacífica y Playa Venao, mientras se desarrollan nuevos polos en el Caribe, especialmente en la costa de Colón, con hoteles de lujo, marinas, golf y propuestas vinculadas con la cultura, la naturaleza y la biodiversidad.

Orillac dijo que el país debe invitar a las grandes cadenas hoteleras que están saliendo de algunos mercados como Cuba, a invertir en Panamá.

Ernesto Orillac hizo un llamado a inversionistas y bancos a apostar por el turismo panameño. Afirmó que el sector ya entró en una etapa de crecimiento sostenido y que el país debe pensar en una estrategia turística de largo plazo, más allá de los ciclos políticos.



Mire el… pic.twitter.com/fndIyN1wsA — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

Sostuvo que hay mucha expectativa sobre la nueva ley de incentivos turísticos, que facilite la infraestructura y promueva los proyectos de mejora en el interior del país. Y precisó que se requiere continuidad en los planes.

“No podemos seguir con los vaivenes políticos; tenemos que entender que el plan del turismo debe ser un plan por los próximos 10, 15, 20, 30 años”, indicó.

Ernesto "Tito" Orillac aseguró que Panamá atraviesa su mejor momento para el turismo. El empresario afirmó que el país ya registra un crecimiento sostenido y considera que esta tendencia continuará durante los próximos 10 a 15 años, impulsada por nuevas inversiones y el… pic.twitter.com/wq33dRF59b — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

Para los expositores, Panamá atraviesa una etapa favorable para consolidar su crecimiento turístico, pero debe convertir su conectividad en estadías más largas, experiencias memorables y mayor gasto local.

El país lo tiene todo, solo hay que promoverlo más y mejorar los servicios y la capacitación para atender a los turistas y que quieran ampliar su estadía.