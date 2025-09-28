NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco del Foro Latinoamericano de Prácticos, realizado en Lima, la delegación de la Asociación de Prácticos del Canal de Panamá (APCP) tuvo una participación destacada, aportando su experiencia acerca del Canal de Panamá como un referente en los temas marítimos más estratégicos del mundo.

El capitán Alvaro Moreno, miembro de la Junta Directiva de la APCP y vicepresidente senior de IMPA, subrayó el papel que ha desempeñado el Canal en la construcción de estándares de seguridad marítima de alcance global y en la gestión de recursos vitales.

“El trabajo que realizamos en Panamá trasciende nuestras aguas. La experiencia del Canal ha permitido reforzar la seguridad marítima en beneficio de la comunidad global, marcando una referencia en eficiencia y confiabilidad para la navegación internacional”, afirmó Moreno.

Panamá es referente mundial en seguridad de la navegación, destacan prácticos del Canal https://t.co/W5dOiHC8yk a través de @prensacom pic.twitter.com/eytixCyLhD — La Prensa Panamá (@prensacom) September 28, 2025

La intervención de Moreno también puso de relieve la importancia del Proyecto de Río Indio, una iniciativa clave para abordar la crisis de sequía que ha afectado a la vía interoceánica. Explicó que este proyecto busca aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, lo que no solo beneficia al tránsito de buques, sino que también garantiza el suministro de agua potable para la población.

“Panamá tuvo algunos problemas de sequía hace un par de años. Ante esa eventualidad, la Autoridad del Canal de Panamá ha desarrollado un proyecto que lo que busca es darnos mayor capacidad de almacenaje de agua. No es un proyecto que solo tiene un impacto exclusivamente en las operaciones del Canal de Panamá. También tendría un impacto en la capacidad de almacenar agua potable para las poblaciones aledañas al Canal de Panamá y aproximadamente a 2 millones de personas”, explicó.

En un escenario donde los buques de gran calado y las nuevas tecnologías imponen retos crecientes, la experiencia de los prácticos del Canal se convierte en un referente para otros países de la región y del mundo.

Destacó además que el Canal de Panamá, con más de un siglo de operación, es considerado uno de los laboratorios vivos más importantes para la práctica marítima internacional.

Precisó que el modelo de gestión ha permitido no solo garantizar la seguridad de miles de tránsitos anuales, sino también impulsar la formación continua de sus prácticos, quienes operan bajo estándares de clase mundial.

El Foro Latinoamericano de Prácticos sirvió como escenario para reafirmar que la seguridad marítima es un esfuerzo colectivo. En ese sentido, el encuentro también contó con la ponencia del capitán Juan Carlos Molino, quien presentó un estudio que realizó la APCP, acerca de los riesgos permanentes que tienen los prácticos y la gente de mar, por ello, la importancia de reforzar las medidas de seguridad, tanto en el embarque como el desembarque seguro que permite salvaguardar vidas, pues el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional son esenciales.

La delegación panameña enfatizó que el futuro del sector marítimo requiere innovación, sostenibilidad y talento capacitado, destacando la importancia de la colaboración entre gremios para consolidar un sector más seguro, eficiente y competitivo a nivel global.